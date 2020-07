Jasnou většinou schválili koncem června hradečtí zastupitelé Generel veřejného osvětlení. Tato odborná studie mapuje současnou kvalitu a kvantitu svítidel ve městě a poměrně rázně ji kritizuje. Zároveň navrhuje plán obnovy. Radnice by podle studie měla do obnovy v příštích deseti letech investovat astronomických 687 milionů korun bez DPH. Pro porovnání - plánovaná výstavba fotbalového stadionu má cenový limit ve výši 605 milionů.

Nereálná investice

Překvapení neskrývali prakticky všichni politici, kteří se s částkou seznámili. Radnice přiznává, že investice v takové výši, je v příštích letech jednoduše nereálná. Přesto studie jasně prošla. „Díky generelu budeme v dalších letech vědět, kam prioritně investovat. Když budeme něco měnit, budeme vědět, jak to udělat správně co se týká úspory energií, světelného smogu nebo jednoduché údržby,“ vysvětlila 1. náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO).

Na zastupitelstvu nehlasovali pro schválení dokumentu pouze tři zastupitelé. Všichni právě z nejsilnější strany na hradecké radnici. Podle Jiřího Langera (ANO) nebyla jediným důvodem velká cena. „Myslím si, že s tím plánem kolidují další věci. Budujeme za dost peněz inteligentní dopravní systém, který by měl zhruba sto sloupů vyměnit. Ty věci jdou mimo sebe a nikdo to podle mě nekoordinuje. Odbor rozvoje města, který by to měl dělat, podle mě dlouhodobě nefunguje,“ shrnul důvody radní Langer.

Zajímavá čísla ze studie



Z Generelu veřejného osvětlení města Hradec Králové vyplynulo, že ve městě je celkem 15 300 svítidel v 70 různých typech. Tato rozmanitost prý komplikuje údržbu. Problém je i u stožárů, kterých je ve městě celkem 12 900. U dvou třetin nelze určit rok instalace, předpokládá se ale, že některé stožáry jsou nevyměněné i 50 let. Fungování veřejného osvětlení zajišťuje 525 kilometrů kabelů. Odborníci navrhují vyměnit naprostou většinu za nové. Celkem až 498 kilometrů. Za správu a údržbu jednoho svítidla zaplatí město ročně asi tisíc korun. Podobný průměr na svítidlo je i za energie.