Vichr se žene krajem: od rána hasiči odstraňují popadané stromy a větve

Královéhradecko - Extrémně silný vítr, před kterým meteorologové varovali, se právě žene krajem. Od rána hasiči především na Trutnovsku a Jičínsku odstraňují popadané větve i stromy. Lidé by měli omezit vycházky do lesa či cesty autem, nebezpečí hrozí v okolí neudržovaných budov či střech.

9.10 Jičínsko - Spadlé stromy jsou nejčastější příčinou výjezdu profesionálních i dobrovolných hasičů na Jičínsku. Od sedmé do deváté hodiny záchranáři absolvovali 12 výjezdů. V Jičíně na holínském předměstí spadla lípa, v Mezihoří spadl strom na trať, ve Staré Pace na elekt. vedení,. V Nové Pace silný vítr urval kus střechy na objektu u silnice I/16 , ta je v současné době (9 hodin) blokovaná a tvoří se zde kolony. Další jehličnany a listnáče popadaly mezi Brdem a Novou Pakou, pak dále v Ohařicích, Kozodírkách, Popovicích , v Jičíně i Libáni a dalších místech.

Napříč okresem hlásí energetici poruchy dodávky proudu - Bělohradsko, Hořicko, Pecka, Nová Paka, Stará Paka, Tetín, Jičín, Robousy. Mluvčí energetiků Šárka Beránková uvedla, že jde o kalamitní situaci a může se stát, že domácnosti budou bez proudu celý den.

9.00 Královéhradecko: Energetici vyhlásili kalamitní stav, týká se i Královéhradeckého kraj

Dispečink ČEZ Distribuce eviduje v souvislosti se silnou vichřicí na svém zásobovacím území stovky poruch na vedení vysokého napětí a nízkého napětí. “Desítky tisíc domácností jsou v tuto chvíli bez energie, kde to jde tak o opravujeme, kde to nejde, budeme muset počkat, až se vítr utiší, doufejme, že během den se to zlepší, v terénu máme poruchové čety, které se snaží poruchy opravit.,“ uvedla mluvčí ČEZu Šárka Beránková.

Konkrétně v Královéhradeckém kraji evidují energetici 42 poruch na vedeních vysokého napětí – nejhorší situace je na Náchodsku, Trutnovsku a Semilsku. Dá se ale předpokládat že počet poruch bude narůstat.

Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, ulomené izolátory. ČEZ posílil call centrum, v případě poruch volejte na linku 800 850 860, ta ale může být přetížená, proto také sledujte stránky https://www.cez.cz.

V neděli 29.10. po sedmé hodině ranní začali hasiči v Královéhradeckém kraji řešit první události v souvislosti s extrémně silným větrem, který je očekáván během dne na území celé České republiky. První výjezdy měly jednotky na Trutnovsku a Jičínsku, kdy likvidovaly a odstraňovaly stromy a větve spadlé na pozemní komunikace.

Profesionální i dobrovolní hasiči v Královéhradeckém kraji jsou připravení v maximálních možných počtech, personálně posílena byla také směna operátorů na tísňové lince 112 na Krajském operačním a informačním středisku hasičů, tak aby bylo možné vyhovět všem volajícím oznamovatelům i v nestandardních podmínkách.

Hasiči se přidávají k doporučením Českého hydrometeorologického ústavu, která souvisejí se zhoršeným počasím. Lidé by měli omezit pohyb venku a jízdy autem, neměli by chodit do lesa. Neměli by se ani zdržovat v okolí starších budov, kde hrozí stržení střešní krytiny, ale ani v blízkosti větších stromů či sloupů elektrického vedení. Nejprudší nárazy větru je podle meteorologů lepší přečkat v uzavřených prostorách.

V horách by měl vítr dosáhnout rychlosti v nárazech od 140 až po 180 kilometrů v hodině. Meteorologové hlásí na Sněžce nárazový vítr o rychlosti 180 kilometrů v hodině.

Na východě Čech hasiči vyjížděli časně ráno zhruba k 15 popadaným stromům, které zatarasily silnice.

„Vítr by měl zesilovat kolem jedenácté hodiny dopolední, již na večer by však měl slábnout. Ještě zítra by měl však dosahovat 50 kilometrů v hodině," řekl pro meteorolog Vladimír Piskala. Očekávají se velké škody.

V tuto chvíli jsou velké nárazy větru i v nižších polohách, tedy kolem 100 kilometrů za hodinu.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro celé Česko: Extrémně silný vítr spojený s extrémním stupněm nebezpečí. Platnost výstrahy je stanovena od začátku neděle až do nedělních 19:00.