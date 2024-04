/VIDEO/ Splašený žlutý mustang na křižovatce, nové logo města, honička s policií ulicemi města, čokoládové pochoutky i evakuace univerzity. Měsíc duben byl opět bohatý na události. Podívejte se na to nejzajímavější prostřednictvím výběru videí Hradeckého deníku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Miroslava Šebestová

Mladík chtěl skočit z mostu do Labe

Zdroj: MP HK

Stál za zábradlím Tyršova mostu v centru Hradce Králové a chystal se skočit do Labe. Nešťastného mladého muže od skoku odradili až hradečtí strážníci. Více zde.

Zdrogovaný řidič ujížděl ulicemi města, v autě měl plačící dítě

Zdroj: Policie ČR

Naštěstí bez újmy na zdraví se obešla divoká jízda 27letého muže, který se snažil ujet policistům. Ohrozil přitom desítky lidí. Byl pod vlivem drog, v autě s ním navíc seděl šestiletý nepřipoutaný chlapec. Po dopadení zachráncům poděkoval. Více zde.

Hradec má nové logo i vizuální identitu

Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Nové logo a grafický design města představil v břenu hradecký magistrát. Logo vychází z tradičního městského znaku a tvoří ho písmeno G a nad ním je symbolická Svatováclavská koruna. Více zde.

Čokofest v Hradci Králové

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Tři desítky stánků s čokoládou nabízel o jednom z březnových víkendů Čokoládový festival v hradeckém Futuru. Více zde.

Kvůli hrozbě střelbou byla evakuována univerzita

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Po jedné hodině odpoledne 11. března byla evakuována budova Univerzity Hradec Králové Na Soutoku. Vyklízení budovy policií a těžkooděnci mělo souviset s výhrůžným e-mailem, který ráno dostalo několik českých univerzit. Více zde.

„Prsatici“ zakrývají chapadla

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Vášnivou diskuzi o tom, co je a co není vhodné pro veřejný prostor, rozpoutalo před rokem erotické graffiti na mostu U Soutoku v Hradci Králové. Někomu se plavkyně líbila, pro jiné to byl kýč, nebo dokonce sexismus. Dnes už dílo překryla jiná graffiti. Více zde.

Hradec vs. holubi

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal

Zdivočelí holubi domácí dávno netrápí jen lidi v centru Hradce Králové. Na Moravském Předměstí vyvádějí mláďata i na balkonech obyvatelům téměř před očima. Ochranné sítě se příliš neosvědčují, město tak ptáky odchytává a uvažuje o tom, že jim bude odebírat vejce ve speciálních holubnících. Více zde.

Splašený mustang naboural na křižovatce

Zdroj: PČR

Řidič žlutého sporťáku se postaral o kuriózní kousek na křižovatce v Hradci Králové. Alkoholem posilněný muž vyrazil na červenou, porazil značku, obkroužil celou křižovatku a svou kreaci zakončil nárazem do auta. Více zde.

Obří kolo ční nad Aldisem

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal

Ruské, obří, panoramatické, ale také pařížské či vídeňské kolo, anebo dokonce ďábelský mlýn. To jsou názvy známé atrakce, která dominuje lunaparku poblíž plaveckého bazénu v zóně Aldis v Hradci Králové. Více zde.

Na hradecké Benešovce vypukl požár

Zdroj: Stanislav Ďoubal

Profesionální i dobrovolní hasiči vyráželi k nahlášenému požáru bytu na Benešově třídě v Hradci Králové. Obyvatelé domu museli být evakuováni a škoda se vyšplhala až na 900 tisíc. Za všechno mohla nedbalost při vaření. Více zde.