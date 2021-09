Raritou bylo také mistrovství Česka a Slovenska v závodech na skládacích kolech Brompton. Závodníci, z nichž někteří byli převlečeni do vtipných převleků, si po odstartování závodu svá kola museli také co nejrychleji rozložit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.