Právě rozzářené dětské oči jsou hlavním důvodem, proč mladí manželé svůj dům každoročně od poloviny září začínají zdobit. „Baví mě to a hlavně, když potom vidíme ty lidi a hlavně děti, jakou z toho mají radost, tak to za to stojí,“ rozhlíží se po dvoře domu v centru vesnice Petra Hloušková. S manželem po zahradě, na ploty, zábradlí, stromy, dům i staletou lípu před domem natáhli víc než 5 kilometrů svítících řetězů. Dvůr se tak naprosto proměnil ve vánoční pohádku.

„Byli jsme tu loni, bylo to super a letos to je ještě lepší, protože letos jsme viděli i rozsvícení,“ Eva Kolářová přijela s dcerami Káťou a Aničkou z Babic u Nového Jičína. Do Libišan to mají 20 kilometrů. „Mně by se líbilo mít to na zahrádce, ale ze zahrady bych třeba veřejné místo mít asi nechtěla,“ dodává paní Eva a se rozhlíží po zaplněném dvoře, kde zní koledy.

Rekordman z Chotovic rozsvítí vánoční pohádku, místní natahují pásky kolem domů

Vedle si betlém ve skutečné velikosti s domácími zvířaty i svatou rodinou prohlíží paní Ema s rodinou. Ti přijeli z Pardubic: „Jsme tady podruhé, moc se nám to líbí, je začátek Adventu.“ A její syn Michal pak komentuje přehlídku zářících jelenů, medvědů, sněhuláků, tučňáků, ale také tradičnější vánoční motivy: „Mně se asi nejvíc líbí ten vánoční stromeček a pak všechny ty řetězy.“

Dům je přímo na hlavní silnici procházející vsí na pomezí Hradecka a Pardubicka. Před ním stojí staletá lípa, ozdobená svítícími řetězy je zhruba do poloviny výšky, což je asi 10 metrů. Na to si manželé Hlouškovi dokonce půjčili vysokozdvižnou plošinu. Ostatně, když se scenérie v sobotu večer prvně rozsvítila, čekají dav jen obdivně vydechl.

Žádná Amerika, pravé české Vánoce. Chaloupku ve Džbánově znovu rozsvítili

Manželům Hlouškovým je něco přes třicet. Tomáš je stavební řemeslník, Petra prodavačka: „Já jsem byla k světýlkům vedená odmala a manžel neměl na výběr,“ směje se Petra Hloušková. Poprvé zdobili před 4 lety, od minulého roku pouští lidi i na dvůr domu. Vánoční výzdoba se za tu dobu rozrostla do rekordních rozměrů, což ostatně potvrzuje loňský certifikát vedle dvou popsaný knih návštěv. Letos pak přibylo dalších 50 tisíc světýlek.

Manželé začínají dům zdobit ve volných chvílích od poloviny září. „Děti ještě nemáme, na ně nemáme čas kvůli světýlkům,“ vtipkuje sympaťák Tomáš a dodává: „Výzdoba je originál, vše vymýšlí moje žena a mně pak říká, co ,kam pověsit.“

Vánoční nazdobený dům v Libišanech u Hradce Králové otevřeli veřejnosti manželé Hlouškovi. Zdobí ho 154 tisíc žárovek, 5 kilometrů světelných řetězů a řada jelenů, sněhuláků, tučňáků. Na dvoře domu nechybí ani betlém a jesličky se svatou rodinou.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Mimochodem, až po Třech králích dům odstrojí, zaplní výzdoba celý pokoj pro hosty. Kolik vše stálo Hlouškovi raději ani nepočítají a na nejčastější otázku, „kolik to žere energie“, pak zazní překvapivá odpověď. „Je to asi 1,6 kilowatthodiny. Svítíme každý den večer od pěti do devíti." Jednoduchý výpočet pak vede k částce do 2 tisíc korun za 40 dní svícení.

Pro milovníky techniky ještě Tomáš dodává několik údajů. „Vše rozsvěcujeme přes chytré zásuvky, které ovládáme přes mobil. Vše napájí dvě venkovní zásuvky, z nich vede 500 metrů prodlužovacích kabelů, na kterých je celkem je 388 zásuvek.“