VIDEO: Pod lízátky. Premiér Fiala nahlédl do rozestavěného hradeckého stadionu

„V tuto chvíli nemáme informaci od konsorcia, že by se stadion nestihl v termínu,“ řekla dnes hradecká primátorka Pavlína Springerová, když provázela stavbou multifunkční arény v Malšovicích premiéra Petra Fialu. „Určitě by mě sem nevzali, kdyby hrozilo, že se to nestihne,“ poznamenal předseda vlády.

Premiér Fiala na stavě fotbalového stadionu | Video: Jiří Fremuth