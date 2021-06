To se přidalo k dalším 8 místům v zemi, kde se připravují policejní instruktoři, aby své kolegy naučilo „PITmanévru“. Tedy taktice, kdy pomocí rámu na vozidle vytlačí z jízdy pronásledované auto.

„Bohužel u nás narůstá počet řidičů, kteří sednou za volant pod vlivem drog a jejich chování při pronásledování je nevyzpytatelné. I proto jsme pořídili tento nástroj, který umožní policistům násilné vytlačení vozidla,“ řekl ke speciálnímu rámu, kterým je vybaveno přibližně 850 policejních vozů, policejní prezident Jan Švejdar. I on si v rámci výcviku zkusil, jaké to je být v kůži pronásledovaného či pronásledovatele: „Ani jedné skupině to nezávidím. Policisté se navíc musejí rozhodovat v řádu několika vteřina a ten manévr musí být dokonalý.“ PIT manévr je však pro policisty až tou úplně poslední možností a kvůli bezpečnosti jej nelze provádět všude.

Snem policie je do konce roku připravit na „americkou metodu“, ostatně právě v USA brali čeští policisté inspiraci, proškolit 40 instruktorů, kteří následně proškolí na 4 tisíce policistů. „Jedná se převážně o policisty z prvosledových hlídek a dopravní školení. Všichni již prošli v době pandemie on-line výukou a nyní je čeká praktická část,“ uvedl policejního vzdělávacího centra v Jihlavě Tomáš Souček. Podle něj však „beranidlo“ neslouží pouze k vytlačení pronásledovaného vozidla z cesty, ale i zatarasení cesty či vytlačení překážek. Například aut a kontejnerů na sídlištích, která brání průjezdu složek Integrovaného záchranného systému.