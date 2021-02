Rozhodnutí vzepřít se vládním nařízením a otevřít popisuje majitelka restaurace jako akt zoufalství. "V tuto chvíli je pro nás ta situace už likvidační. Neslibujeme si od toho nic závratného, ale už opravdu nemáme kam uhnout," říkala Michaela Henyšová ještě před tím, než se dveře pro hosty ve tři hodiny odpoledne otevřely. Se svým partnerem se rozhodla vybudovat novou restauraci před několika lety. Jenže v posledních měsících se podnikání změnilo v noční můru. Podpora, kterou v době covidových opatření od státu dostává, je podle ní nedostatečná.

"Navíc je cílená hlavně na zaměstnance a nájem. Jenže my jsme rodinný podnik. Nájem máme malý, protože jsme tu restauraci postavili. Na to jsme si však museli vzít úvěr a ten teď dost těžko můžeme splácet," postěžovala si majitelka restaurace. Se zaměstnanci se musela v posledních měsících rozloučit a ona s partnerem nastoupili do zaměstnání. To je sice uživí, ale nezachrání to jejich podnikání. Jako řešení pro majitele restaurací vidí Michaela Hanyšová proplácení poměrné částky z loňských tržeb.

"Zavedlo se EET, tak by se mělo použít. Neříkám, že by to muselo být na úrovni 70 nebo 80 procent loňských tržeb jako v Německu, ale aspoň těch 40 procent. Přijde mi to spravedlivé a každý si to použije na to, co potřebuje," navrhuje vládě řešení problému.

Do restaurace Na Soutoku postupně dorazilo během odpoledne asi třicet lidí. Většina z nich při příchodu podepsala připravenou petici iniciativy Chcípl pes. "Na jedné straně vidíme přeplněné fabriky, obchoďáky a prostředky městské hromadné dopravy, kam asi covid nechodí a na druhé straně vidíme živnostníky, jejichž sektor je těžce utlačovaný. Mám na mysli divadla, fit centra, hospody, kina a podobně. Chci je podpořit. Když půjdu do toho podniku, podpořím je a ukážu svým kamarádům a okolí, že se dá bojovat," vysvětloval svou motivaci k příchodu Martin Jindra.

Jak on, tak i majitelka už ve tři hodiny počítali s tím, že na místo časem přijedou policisté. To se nakonec také stalo, i když o něco později, než lidé předpokládali. V restauraci mohli nerušeně popíjet více než dvě hodiny. Pak hlídka policistů opravdu dorazila, údajně na udání. K žádnému konfliktu ale nedošlo. Majitelku policisté upozornili, že porušuje vládní opatření a dala jí půl hodiny na to, aby restauraci uzavřela. Po třiceti minutách čekání před podnikem přišli policisté dovnitř znovu.

Tentokrát už po všech hostech důrazně vyžadovali, aby restauraci opustili. Ti je poměrně v klidu uposlechli. "Děkujeme za spolupráci, že jste zaplatili a odešli v poklidu," zvolili nakonec policisté smířlivý tón a hosty nechali opustit podnik bez postihu. Porušení vládních opatření budou nadále řešit zřejmě jen s majitelkou restaurace.