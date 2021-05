Ti by chtěli vrátit zašlou slávu a obnovit lyžařský areál, který tu zanikl před 30 lety. Jejich projekt má zahrnovat nejenom celoročně využívanou sjezdovku, ale i vyhlídkovou restauraci. Proti jejich záměru se v poslední době zvedla u části veřejnosti kritika podpořená peticí. Tu podepsalo na 500 lidí. Peticí se na pondělním zastupitelstvu oháněli i zástupci Pirátů.

Chceme soutěžit. Jak ale musí říct jiní

Ti prosazovali, aby se na obnovu Rozárky uskutečnila soutěž. Jak by však měla vypadat, neřekli. Svým navrženým řešením jen navrhli možné další kroky, které sumarizovali do protinávrhu, kde chtěli, aby zastupitelstvo schválilo: „Záměr, aby o budoucím využití „lokality Rozárka“ bylo rozhodnuto pomocí soutěže s prvky architektonické soutěže.“

Jak by však měla soutěž vypadat, neřekli. „Nastává tu zásadní otázka, zda je dobré, aby město, bez toho, aby to s kýmkoliv konzultovalo, schválilo projekt a nedalo prostor dalším investorům. Proto by byla dobrá soutěž. Vůbec však nechci zatím specifikovat, jak by měla vypadat. Jestli by byla dvoukolová, ideová či projektová.

Více o pondělním jednání hradeckých zastupitelů čtěte zde:

Pokud projekt Petra Smoly dojde k realizaci, nebudou na Rozárce lyžaři poprvé. Sjezdovka fungovala na svahu od 70. let minulého století zhruba 20 let. Naposledy se zde lyžovalo na umělém povrchu v roce 1992. Dnes už připomínají tehdejší sjezdovku jen prorezlé osvětlovací stožáry. Už v roce 2023 by zde mohla být sjezdovka nová. Projekt počítá s tím, že by v areálu mohlo najednou lyžovat 30 až 40 lidí. V dopoledních hodinách by podle Smoly mohli svah využívat školáci, odpoledne rodiče s dětmi a večer dospělí. Nad sjezdovkou by měla také vyrůst restaurace dle návrhu architekta Davida Vávry.

Na tyto otázky by měl odpovědět odbor hlavního architekta,“ řekl zástupce pirátů Aleš Dohnal. Soutěžit chtěli i zástupci Změny pro Hradec a Zelených.

Naopak většina opoziční HDK podpořila plán soukromého investora. „Při poslechu svých předřečníků, kteří trvají na soutěži, jsem čekal, jak dlouho bude trvat, než pana Smolu od projektu odradíme. Bohužel se ukazuje, že pro mnoho lidí je slovo investor takřka démonizující,“ nechal se slyšet Jiří Sova (HDK) a primátorovi Alexandru Hrabálkovi dal řečnickou otázku, zda mu do kanceláře proudí davy investorů, kteří by v Hradci chtěli něco postavit.

Ten opáčil, že opravdu se mu kancelář neplní davy potencionálních investorů. Nakonec zastupitelé podpořili záměr Petra Smoly schválením práva stavby a Petr Smola tak může může pokračovat v přípravě projektu. Pozemky město poskytne formou nájmu na třicet let, jehož výše a podmínky budou předmětem dalších jednání.

Piráti proti

Pro projekt soukromého investora na kopci Rozárka nakonec hlasovalo 27 zastupitelů ze 37. „Jsem za to rád a oddychnul jsem si, ale jsme teprve v první třetině. Nicméně to vše vnímám jako podanou ruku od města a pokusím se mu maximálně vyjít vstříc. Teď nás čeká kupa práce. Jednak dopracovat studii a s tou absolvovat kolečko vyjednávání. A to nejen v orgánech města, ale i s Komisemi místních samospráv. Chci, aby byli všichni spokojeni,“ uvedl krátce po jednání Petr Smola, který stále doufá, že se lyžaři na kopci sv. Jana objeví na sklonku roku 2023.

Více jsme o Rozárce psali zde:

Pondělní rozhodnutí zastupitelstva uvítal i primátor Alexandr Hrabálek, který navíc poslal vzkaz všem, kteří pochybují o projektu Petra Smoly: „Schválili jsme zatím pouze právo stavby, tedy dali jsme souhlas k tomu, aby na městských pozemcích nacházejících se na kopci Rozárka mohl soukromý investor naplnit svůj záměr. Samozřejmě tyto pozemky budou nadále patřit městu a investor za jejich dočasné zabrání bude muset hradit stavební plat. Jeho výše ale bude předmětem dalších jednání, stejně jako další podmínky připravovaného projektu ve vztahu k městu.“

Primátora doplnil i jeho náměstek Pavel Marek (ANO). „V celém tomto záměru hraje město pouze roli poskytovatele svých pozemků k pronájmu. Nikoho jsme s tímto záměrem neoslovili a nikoho jsme nehledali, o to víc nás pak potěšilo, že měl někdo sám od sebe nápad, jak oživit tuto část Hradce. Stejně tak vítáme, že tento nápad nezůstal jen u představ, ale rovnou se dostal na papír a postupuje kupředu,“ uvedl Pavel Marek.

Naopak z řad Pirátů zní i po schválení záměru kritika. „Bohužel jsme propásli hezkou příležitost a opět prohloubili nehezký dojem, že v Hradci se byznys domlouvá v zákulisí mezi "svými". To logicky odhání ty, kteří zde nemají vazby, protože nemají důvod zde investovat svůj čas a peníze," řekl Deníku Aleš Dohnal.