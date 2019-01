Pardubice - První z plánovaných demoličních prací v bývalé Továrně mlýnských strojů začala v úterý kolem poledne.

Dlouho očekávaná demolice v pardubické Prokopce v úterý započala úderem dvanácté hodiny.



Do zdí dlouho opuštěné továrny se zakousla těžká technika.



První na řadu přišla budova přímo uprostřed celého komplexu. Tu v závěru roku 2007 zničil rozsáhlý požár. Nejdříve oheň a potom mrznoucí voda, která roztrhala některé stěny učinila budovu nestabilní. Na doporučení statiků se proto začalo právě zde.

Demoliční práce měly začít už minulý čtvrtek, jenže právě kvůli nebezpečí zřícení části nebo dokonce celé haly bylo rozhodnuto počkat, až dorazí potřebná těžká mechanizace.



V úterý krátce před polednem pak s rachotem projel branou do areálu Prokopky bourací pásový stroj, který začal pomalu vykusovat části zdiva.

Ještě předtím, než demoliční práce započaly bylo ale nutné na chystané bourání upozornit zdejší obyvatele. Ačkoliv je areál oficiálně uzavřen, připomínal počtem obyvatel ještě nedávno menší vesničku s až padesáti obyvateli – bezdomovci.



Hned ráno kolem sedmé hodiny proto ještě přijeli policisté provést kontrolu totožnosti osob, které se zde zdržují.

„Kromě kontroly jsme také zdejší obyvatele samozřejmě upozornili na začátek demolice. Mezi kontrolovanými tentokrát nebyla nalezena žádná osoba v celostátním pátrání,“ uvedla mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.



Na místě demolované Prokopky by mělo v budoucnu vyrůst obchodně – administrativní centrum s bytovými domy. Zatímco obytné domy by měly vyrůstat směrem k sídlišti Závodu míru, administrativní centrum by mělo být blízko Palackého ulice.

Demolice první haly v areálu Prokopky potrvá přibližně týden až čtrnáct dní. „Musí se nejprve strhnout samotná stavba a posléze se ze sutin vybrat materiály jako dřevo nebo nejrůznější železa,“ uvedl zástupce stavební firmy.