V Hradci Králové se srpen 68 obešel bez násilností. Přesto byl Josef Krejsa při focení opatrný: „Takže jsem lezl po střechách, fotil jsem pochopitelně skrytě, často na dlouhé sklo, protože Poláci to neměli rádi. Když jste na ně namířili kameru, tak také hrozili. Tak jsem ostřil přes zrcadlo fotoaparátu, který jsem měl na břiše a měl díru na objektiv. Nebo kolegyně držela deštník a fotil jsem pod ním.“

Josef Krejsa nafotil během tří dnů víc než dvě stovky snímků. Část na tehdy vzácnou „barvu“. Fotky hned vyvolával, ale publikovat je nebylo kde. „Třebechovický výtvarník Pavel Matuška udělal trikoloru s černou páskou, přidal text Čest Čechům a Slovákům, kteří padli při osvobozování naší vlasti armádami Varšavské smlouvy, a pak jsme to tajně rozdávali.“

Negativy zabavila StB, část se podařilo uchránit

Jenže autorství svých snímků hradecký fotograf před úřady neutajil: „Za mnou přišli tenkrát estébáci, chtěli po mně, abych jim dal nějaký negativy, tak jsem jim nějaký dal a tím jsem měl jakoby pokoj.“

O místo fotografa Josef Krejsa nepřišel a ve Fomě pracoval ještě 30 let: „Jezdil jsem do Sojuzu, měl jsem tam ještě několik výstav, ale na západ jsem nesměl.“

Oficiální publikace svých srpnových snímků se Josef Krejsa dočkal až při třicátém výročí okupace. Na to včerejší - 55. přišlo i několik lidí s ukrajinskými vlaječkami. „Je to svinstvo, něco podobného, jako tady na těch mých fotkách. Pro mě to je hnus, hnus obrovskej, k tomu nemám opravdu slov,“ rozčiluje se dvaaosmdesátiletý muž na adresu ruského napadení Ukrajiny. „Jsou to agresoři odjakživa, kamkoliv přišli, to nebylo žádný osvobozování, my jsme tady byli stejně jen jejich kolonie,“ připomíná Josef Krejsa 40 let komunistického temna v Československu.