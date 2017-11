Vize 2020: Nová křižovatka u Fortny

Hradec Králové - Dva důležité dopravní uzly v centru města teď zaměstnávají hradecké architekty. Zatímco proti novému uspořádání zastávek u Grandu se snesla vlna kritiky a město prověřuje i další variantu, tak dopravní řešení Fortny zatím všude prošlo bez větších připomínek.

Nová podoba křižovatky Fortna v centru krajského města.Foto: vizualizace: Žárovka Architekti

„U této křižovatky se nám naštěstí daří řešit všechny zásadní problémy. A to jak po majetkové stránce, kde se jednání ještě vedou, tak i po stránce organizace dopravy nebo uspořádání celého prostranství,“ informoval náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich s tím, že současné uspořádání křižovatky Fortna a jejího okolí neplní požadavky na rychlost a plynulost hromadné dopravy. „Dnešní stav křižovatky Fortna nevyhovuje z mnoha hledisek. Vypracovaná studie na toto území vymezuje některé nové trasy pro chodce a cyklisty, což by se mělo pozitivně odrazit i v provozu motorových vozidel. Nově řešená organizace dopravy například zlepší podmínky pro provoz hromadné dopravy,“ doplnil informace Karel Šimonek z Odboru hlavního architekta. „Teď se už víceméně řeší jen jednotlivé detaily, i když ty bývají často důležité. Jde zejména o prostory vstupů do objektu kasáren a budovy Okresního soudu,“ uvedl Karel Šimonek s tím, že podle nového návrhu by mělo dojít jen k nepatrným změnám situování zdejších zastávek, ale hlavně by tu měly být nové povrchy komunikací, prvky mobiliáře a lepší přístřešky pro cestující, včetně moderních informačních technologií městské a regionální hromadné dopravy.

Podle náměstka primátora Jindřicha Vedlicha by „nová“ Fortna, kde jsou náklady předběžně vypočítány na 15 milionů korun, z nichž část by měly pokrýt dotace z operačního programu ITI, mohla lidem sloužit kolem roku 2020.