Kvůli výstavbě stěny, která bude stát od výjezdu z Gočárova okruhu až po křižovatku s ulicí Na Rybárně, bude právě výjezd z Hradce sveden pouze do jednoho pruhu. Výstavbu 700 metrů dlouhé stěny, jež by měla být hotova na konci letošního listopadu, má na starosti firma EUROVIA, která ji postaví za 39,7 milionu korun. Investorem této akce je Ředitelství silnic a dálnic.

Kvůli stavbě protihlukové stěny se připravte na dopravní omezeníZdroj: Ředitelství silnic a dálnic„Pro místní to tak konečně může být vyhlídka, že se v dohledné době nadměrné množství hluku z projíždějících aut na Hradubické sníží. Podle měření z roku 2016 tudy projede více než 30 tisíc aut, a to jen přes den, v noci je to něco přes čtyři tisíce. Tato čísla jsou skutečně vysoká a pro občany bydlící v této lokalitě to musí představovat nemalé komplikace,“ uvedl k akci náměstek primátora.

Výstavbou protihlukových stěn, které kromě města již dlouhodobě prosazovala také zdejší komise místní samosprávy, by mělo dojít ke snížení hluku o 9 decibelů přes den, v noci pak o 3,5 decibelů.