V dopravní špičce je téměř umění proplést se u hradeckého Grandu mezi chodci, autobusy, cyklisty a auty. Hradecká radnice již dlouhodobě hledá řešení, jak tuto bezvýchodnou situaci vyřešit. Nyní má na stole projekt z dílny architektů Jiřího a Michala Krejčíkových, který v moderním hávu navazuje na vizi Jana Kotěry a z dopravně neutěšeného uzlu tvoří nový hradecký bulvár.

„Kdybych to měl parafrázovat, tak hradecký Grand je obdobou pražského Můstku, kde se, před jeho současnou úpravou, střetávalo několik druhů dopravy a turisté, kteří odtud mířili za památkami, neměli šanci si vychutnat kouzlo této části města,“ říká Michal Krejčík s poukazem na to, že právě místo kolem Grandu patří v Hradci Králové k jednomu z nejcennějších architektonických míst, kde se ruku v ruce potkává historická architektura s tou „salónní“ ze začátku minulého století.

„Právě v těchto místech můžeme obdivovat to krásné souznění, ale bohužel to krásné panorama poškozují zaparkovaná auta v Palackého ulici a neutěšená situace na třídě ČSA,“ doplňuje svého syna architekt Jiří Krejčík. Ten ostatně při svém návrhu, který počítá s celkovou rekonstrukcí třídy ČSA a ulic v Kopečku a Palackého, ctí i původní návrh Jana Kotěry, který chtěl kolem Muzea východních Čech vytvořit klidovou zónu s parkem.

Hradecká perla

„Pokud bychom se striktně drželi plánu Jana Kotěry, tak by všechny stromy, které tu rostou, musely jít k zemi. To však nechceme, ale chceme jít cestou odstranění těch nejpoškozenějších stromů a celý prostor „vyčistit“ tak, aby se z něj stala jak součást bulváru, tak i odpočinková zóna, kde by se mohly odehrávat i drobnější kulturní akce. S naší vizí jsme oslovili již i památkáře a ti proti projektu nemají větší výhrady,“ dodává Jiří Krejčík. Studie počítá i s přesunem současné zastávky autobusu před budovu České pojišťovny. Povrch uzlu Grand by byl vydlážděn a zarovnám do jedné bezbariérové úrovně, což psychologicky povede řidiče, kteří tudy budou projíždět k zpomalení.

„Okolí Grandu je hradeckou perlou a jeho revitalizace se měla uskutečnit už dávno,“ dodává Michal Krejčík. Podle něj je také nasnadě otázka parkování v okolí muzea. To by mohl vyřešit podzemní parkovací dům schovaný právě pod Palackého ulici, který by pojmul na 50 aut. „Není to však priorita, ale jedna z možných variant. K případné realizaci nás čeká však ještě dlouhá cesta,“ míní Michal Krejčík.

Na delší cestu však nemyslí hlavní architekt města Petr Brůna, který by chtěl celý záměr pánů Krejčíků prodiskutovat jak s vedením města, tak se zastupitelstvem do konce letošního roku. „Je nezbytně nutné, aby se tato revitalizace zařadila co nejdříve do investičního plánu města. A to i s ohledem na případné dotační tituly. Za sebe bych byl rád, kdybychom rozsah této studie, která eliminuje problémy u Grandu, prodiskutovali do konce roku,“ míní Petr Brůna, kterému se návrh z dílny hradeckých patriotů zamlouvá. „Je tu však ještě pár detailů, které musí být dopracovány, například dopravní audit na zastávky, ale rozhodně má ten návrh potenciál.“