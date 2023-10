/FOTO, VIDEO/ Do šestice měst ve třech krajích vyrazil po prázdninové pauze vlak Lemkin. Na jaře ho během jednoho měsíce navštívily tisíce lidí. Jde o úspěšný projekt Centra studií genocid Terezín.

Jednou ze zastávek vlaku Lemkin byl Děčín. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Rafael Lemkin byl polský právník židovského původu, před hrůzami druhé světové války se mu podařilo utéct a v roce 1941 se usadil ve Spojených státech. Tady pracoval jako poradce Úřadu ekonomické války, Zahraničních hospodářských správ a Departamentu války USA. V letech 1942 až 1943 pak napsal svou nejdůležitější knihu, věnovanou konceptu genocidy - Vláda sil Osy v okupované Evropě. Během Norimberského procesu byl poradcem Roberta H. Jacksona, hlavního prokurátora za USA a kromě jiného byl také hlavním iniciátorem Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy.

Právě po Rafaelu Lemkinovi je pojmenován vlak, který se už na jaře zastavil ve čtyřech českých městech a nabídl množství informací k tématu genocidy i komplikované situaci související s jejím přijetím. Zájem o téma byl velký, i proto se pořadatelé rozhodli s projektem pokračovat na podzim.

Nacisté odvlekli z Chlumce i čtyřletého hocha. Má svůj kámen zmizelých

Vlak Lemkin se rozjel i na východ Čech, do 18. října zastavil v Trutnově a pokračuje do Hradce Králové.

„Vlak Lemkin navštívilo během 34 dní asi pět tisíc lidí a více než tisíc žáků základních a středních škol, pro které jsme připravili speciální program. Díky velké podpoře a zájmu veřejnosti o téma jsme se rozhodli pokračovat a vzdělávat tak veřejnost i v dalších městech České republiky,“ říká k projektu ředitel Centra studií genocid Šimon Krbec a dodává: „Letos v prosinci si připomínáme významné výročí 75 let od přijetí Úmluvy, a proto je nesmírně důležité, že můžeme s projektem pokračovat i na podzim.“

Jak uvádějí organizátoři v tiskové zprávě, čtyři speciálně upravené vagóny vyrazily na trať v pondělí 18. září, nejprve do Ústí nad Labem a poté do dalších pěti měst, kde nabízejí multimediální výstavu. Ta představuje osobnost Lemkina prostřednictvím herce Aleše Bílíka, třicetiminutová výstava je doplněna komentářem Dušana Sitka. Autorem výtvarného zpracování interiéru výstavních vagonů je scénograf a výtvarník Milan David. Součástí návštěvy Vlaku Lemkin je i prohlídka doprovodné panelové výstavy k tématu vzniku Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy a prohlídka výstavy S.O.S. Terezín o aktuálním dezolátním stavu terezínské Hlavní pevnosti.

Koncentrák v Bełżecu patřil k nejstrašnějším. Pocity hrůzy vyvolává dodnes

Součástí projektu jsou opět speciální programy pro žáky základních a studenty středních škol. Už na jaře učitelé ocenili zajímavé, interaktivní pojetí výstavy. „Jako pedagog oceňuji nevšední prostředí, které samo o sobě, na rozdíl od muzeí či tradičních expozic, dokáže žáky zaujmout," říká k výstavě Michal Návara ze základní školy Victoria School v Klánovicích.

To potvrzuje i jeho kolegyně, pedagožka Pavlína Naegele: „Líbilo se mi zejména umělecké ztvárnění interiérů vagónů. Žáky zaujalo prolínání namalovaných siluet s audiovizuální prezentací. Působilo to jako pohled do minulosti. Návštěva ve Vlaku Lemkin byla podnětem pro další výuku o genocidě Arménů a genocidě ve Rwandě."

Žáci a studenti pak oceňují především propojení tématu do souvislostí. „Vždy je dobré, když žáci mohou chápat látku více smysly. A jak mi někteří druhý den potvrdili, během projekce se ve vlaku cítili divně. Možná proto si mnohé, co slyšeli a viděli, budou pamatovat," tvrdí Pavel Martinovský, předseda Asociace učitelů dějepisu ČR.

Autoři projektu plánují se vzděláváním o příčinách, původu a důsledcích genocid i nadále pokračovat: „Naším cílem je šíření poznatků mezinárodního vědeckého oboru studií genocid v České republice, proto nás zájem pedagogů, žáků i studentů velmi těší. V České republice dlouhodobě spolupracujeme s předními univerzitními pracovišti a učitelskými asociacemi. Vědecké zkoumání, studium i vyučování o genocidách pak vnímáme jako nutný prostředek k ochraně demokratických společností, které jsou založeny na respektu k právům jednotlivců a menšin,“ zdůrazňuje Šimon Krbec.

Schindlerova továrna v Brněnci se dočká záchrany. Archa přiblíží osudy Židů

Smyslem projektu Vlak Lemkin je zabránit politickým a sociálním tendencím, které prostřednictvím rasisticky, fundamentalisticky a antisemitsky zaměřených skupin a hnutí posilují nárůst nenávisti a násilí ve společnosti. Autory projektu Vlak Lemkin jsou Šimon Krbec a Pavel Chalupa.

Program podzimní trasy vlaku Lemkin 2023: · Žst. Ústí nad Labem – západ: 18. září – 23. září 2023 · Žst. Děčín – východ (horní nádraží): 25. září – 29. září 2023 · Žst. Česká Lípa: 1. října – 4. října 2023 · Žst. Liberec: 6. října – 13. října 2023 · Žst. Trutnov – hlavní nádraží: 15. října – 18. října 2023 · Žst. Hradec Králové – hlavní nádraží: 20. října – 25. října 2023

Vlak Lemkin navazuje na úspěšný projekt Vlak Lustig, který se konal v letech 2012-2016 na nádražích 35 měst v České republice, Polsku a na Slovensku. Připomínal památku obětí holocaustu prostřednictvím divadelní hry Arnošta Lustiga "Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou" a řady vzdělávacích aktivit. Projektu Vlak Lustig se zúčastnilo více než 35 000 diváků všech generací.

S využitím tiskové zprávy