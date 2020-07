Včerejší vlakové neštěstí v osmdesát kilometrů vzdáleném Českém Brodě, mělo vliv i na cestující v Hradci Králové. Ti při cestě na Prahu museli počítat nejen se zpožděním, ale i komplikovaným přestupem, kdy některé vlaky svoji pouť končily na nymburském nádraží.

Vlakové neštěstí v Českém Brodě | Foto: Správa železnic, státní organizace Generální ředitelství

„Doufám, že nás to moc nezdrží, máme naplánovanou prohlídku Prahy na kterou se děti moc těší. A i já, protože co jsem viděl, tak takhle vylidněné památky už asi dlouho nezažijeme,“ řekl v hale hradeckého nádraží asi čtyřicetiletý muž, který se do hlavního města vydal i se svojí tříčlennou rodinou. To ještě netušil, že si výlet zpestří i prohlídkou okolí Nymburku.