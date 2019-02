Půjde o pět jednotek, na jejichž pořízení se budou společně podílet oba východočeské kraje. V roce 2010 to však ještě nebude.

„Výběrové řízení proběhne začátkem příštího roku a pak bude záležet na schopnosti firem je dodat. Pokud budeme hovořit o roce 2012, tak myslím, že by se to povedlo velice rychle,“ sdělil ředitel hradeckého krajského centra osobní dopravy ČD Roman Moravčík.



Vozový park na železnici v kraji by měla v průběhu deseti let postupně omladit i jiná vozidla, zejména modernizovaná. „Vždy se s krajem dohodneme, za jakých podmínek a na které trati budou nasazena,“ řekl Moravčík.