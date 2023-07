„Není to žádná sláva. První úsek z Kostelce bývá v létě mizerný každý léto, ale tentokrát vázneme docela často,“ stěžuje si Karel Skřivan z místa kormidelníka na začátku plavby v Kostelci nad Orlicí. „Už asi dvakrát jsme museli vystoupit a přešoupnout to, ale řeka je moudrá, níž už to bude lepší,“ ví své zkušený vodák, který se na jednu z nejkrásnějších českých řek vydává minimálně jednou za rok.

O řeku, která je jen minimálně regulovaná, je mezi vodáky tradičně slušný zájem. Krásná je díky meandrům a písčinám lákajícím ke koupání. „Aktuálně se dá jet z Kostelce. Rafty už tam nepůjčujeme přes měsíc, vozíme tam jen plastovky,“ popisuje aktuální stav provozní největší půjčovny na Orlici RampaSport v Týništi Lucie Skalická. Podle ní ale není situace výjimečná, podobné je každé léto. „Když není voda, tak nabízíme možnost jet Tichou, tam bývá situace lepší,“ dodává sympatická žena. Tichá Orlice se nyní jezdí z Chocně.

Další možnost, kde si vypůjčit vybavení na vodu, je přímo v Kostelci nad Orlicí. „Jsme první stanoviště, ze kterého se dá v létě vyplout. Na plastových lodích to jde, na rafty je málo vody,“ potvrzuje informace od konkurence Filip Novák. „Neřekl bych ale, že je málo vody, teď zapršelo. Jel jsem to minulý týden a bylo to v pohodě. Zažil jsem už za sedm let, co jsem tady, horší léta. Ale nepamatuji si, že bychom zažili situaci, kdy by to od nás nešlo,“ vzpomíná Novák.

Upozorňuje ale na to, že lépe si užijí Divokou Orlici zkušenější vodáci: „Člověk musí umět číst vodu a plout tam, kde to teče. Neříkám, že to na začátku nebude drhnout, ale měl by to zvládnout bez vystupování z lodi,“ dodává.