Řečeno s drobnou nadsázkou a s výpůjčkou slavné seriálové hlášky, dalo by se uplynulé vládnoucí období stávající koalice hodnotit obratem „not great, not terrible“ (ani skvělé, ani hrozné – poznámka redakce). Jinými slovy, koalice za sebou nezanechala žádný zásadní neřešený či špatně řešený „pomník“ a vyvarovaly se jí i mediální skandály.

To je možná vidět i v kampani subjektů, které kraj poslední čtyři roky vedly.

Strany obhajující dosavadní koalici poukazují v kampani především na transparentnost vlastního jednání i stabilitu osvědčených tváří, ale jak jsem řekl, nemohou se opřít o nějaký vyloženě konkrétní do očí bijící symbol uplynulé éry. A na druhé straně opoziční subjekty, respektive ty strany, které jdou do voleb s heslem změnit dosavadní směřování, kritizují buď neschopnost krajského vedení mírnit dopady vládních kroků, to dělá zejména hnutí ANO, které ztotožňuje rovinu krajských voleb s rovinou celostátní, anebo odmítají určité koaliční kroky z ideových a ideologických důvodů. Vyloženou explicitní kritiku něčeho „zpackaného“ v kampani ovšem až na výjimky nenajdeme.

Co konkrétně se tedy koalici vedené Martinem Červíčkem povedlo, nebo nepovedlo?

Koalici bezpochyby nelze upřít zásluhy na pokračujícím řešení pilířové dopravní situace v kraji, což ostatně její představitelé rovněž využívají i kampani. Především tedy konečně znovu nastartovanou výstavbu D11 a D35, ale i v tomto případě lze z hlediska kritiky koalice argumentovat, že se nejedná vyloženě o krajské téma a že situace s absencí dobudování dálnice k polským hranicím není k chlubení.

Obdobně pozitivně lze vnímat i snahu investovat značné částky do lokální nemocniční péče, ale i v problematice zdravotnictví koalice spíše hasila požár, než že by udávala tempo. O tom svědčí skutečnost, že k hlavním kritizovaným prvkům krajské politiky patří neudržitelná situace právě ve zdravotnictví, ať už v otázce chybějících lékařů, tak v problematice efektivity a dostupnosti zdravotnických zařízení mimo krajskou metropoli.

Před čtyřmi lety se do zastupitelstva dostalo 7 uskupení, stran a hnutí, kolik to podle Vás bude letos?

Budeme-li se bavit o subjektech, jež mají prakticky jistotu, že budou v zastupitelstvu fungovat, jednalo by se o hnutí ANO, které si s vysokou pravděpodobností dokráčí pro vítězství, a následně o koalici Silní lídři a Čtyřkoalici vedenou Starosty.

Velkým překvapením by byl neúspěch Pirátů, kteří nicméně riskují tím, že kandidují sami – tím sice následují dlouhodobou věrnost své specifické značce, ale na druhé straně není možné nevnímat, že voličská přitažlivost této značky postupně klesá a je otázkou, zda při současné nepříliš úspěšné konstelaci Pirátů ve vládní koalici bude pirátská výjimečnost tváří v tvář konkurenčním liberálně-demokratickým koalicím stačit.

Osobně rovněž počítám s tím, že do zastupitelstva s přehledem pronikne i koalice vedená SPD podobně jako její částečná protestní konkurence v podobě Stačilo. Budeme-li tedy počítat koalice, a nikoli jednotlivé subjekty, tip vychází na 6 uskupení.

Kdo má podle Vás největší šanci sestavit v kraji většinovou koalici?

Je těžké to odhadnout, samozřejmě záleží na rozložení sil po volbách. Za předpokladu, že by vítězství ve volbách obhájila koalice vedená ODS, směřovaly by první kroky k oslovení dosavadních koaličních partnerů. Nejvíc se nabízí v případě slušného výsledku spolupráce mezi Silnými lídry a Čtyřkoalicí. Obdobnou taktiku Silných lídrů lze nicméně očekávat i v případě vítězství hnutí ANO. V takovém scénáři by Silní lídři na pravděpodobném druhém místě usilovali primárně o aktivizaci osvědčeného formátu „všichni proti ANO“.

Pokud by ovšem do zastupitelstva pronikl i nějaký další subjekt, jehož výsledek i rétorika by naznačovaly možnost zformovat s ANO většinovou vládní koalici, koaliční potenciál hnutí ANO vůči ODS by se tím zvýšil, neboť část strany by mohla argumentovat, že bude lepší s ANO spolupracovat a tím nad ním získat i dohled než odchodem do opozice riskovat ztrátu kontroly.

Proč si myslíte, že v kraji vyhraje hnutí ANO?

Připomeňme, že před čtyřmi lety přinesly volby ojedinělé vítězství krajské ODS v koalici s dalšími subjekty proti dominanci hnutí ANO prakticky ve všech ostatních regionech. Jenže tehdy byla situace odlišná. ANO se na celostátní úrovni potýkalo se zásadní krizí svého vládnutí a ani personální situace hnutí v regionu nebyla nejsilnější, zatímco tehdejší koalice, lidově řečeno, neměla co ztratit a stala se jedním z prvních indikátorů v celé republice naznačujících, že za pomoci koaliční kandidátky lze hnutí ANO porazit.

Oproti tomu nyní je ve výhodnější pozici jednoznačně hnutí ANO, ať už díky celostátní opoziční roli, tak díky stabilizaci své personální regionální situace, kdy kandidátku vede nekontroverzně vystupující osobnost Petra Kolety. Za pravděpodobnější scénář tedy považuji ten, dle něhož hnutí ANO v krajských volbách zvítězí. Kromě toho nelze ztrácet ze zřetele, že ODS ponese v těchto volbách „kůži na trh“ hned dvakrát, neboť hejtman Červíček bude obhajovat senátorský mandát, přičemž pokud by v senátorském klání prohrál a hnutí ANO by současně v krajských volbách výrazně dominovalo, mohla by tato konstelace pro ODS přinést výrazný regionální otřes.

Vidíte v kraji nějakého černého koně voleb?

Překvapit může staronová iniciativa Hlas samospráv. Jedná se totiž o šířeji vedenou iniciativu, jak pozvednout z popela sociálně-demokratickou značku takzvanou pardubickou cestou, tedy cestou hejtmana Netolického, v níž bývalý hradecký hejtman Jiří Štěpán kombinuje umírněně kritický kurz vůči dosavadnímu směřování kraje s využitím regionálních politických lídrů. Možná spíš než jako černého koně bych tuto iniciativu však chápal jako určitý lakmusový papírek možné budoucnosti sociální demokracie a umírněné levicové politiky, zda šance na jejich záchranu na celostátní úrovni může vést touto cestou.

Před jakými problémy bude stát příští vedení kraje?

Královéhradecký kraj vykazuje tradičně atributy regionu, v němž se obyvatelům vyhýbají fatální systémové nedostatky. Z těchto důvodů obyvatelé Královéhradecka dlouhodobě hodnotí spokojenost se svým životem v rámci celé republiky v pozitivním světle.

To znamená, že drtivá většina palčivých problémů, s nimiž se kraj potýká, jsou potíže, které ve větší či menší míře zasahují českou společnost jako celek. Tato skutečnost ovšem nemá vést ke klamnému dojmu, že krajská vláda nemá k řešení nebo alespoň zmírňování těchto systémových problémů přispívat. Ať už tedy po volbách zasedne jakákoli koalice, bude nucena kromě výše uvedených otázek zdravotnictví, či dopravy řešit dlouhodobé neuralgické body Královéhradecka. Jednak dostupnost bydlení, jednak stárnutí populace a nadále se rozevírající nůžky mezi prosperitou center, tedy Hradcem Králové a odloučenějších lokalit, jako je třeba Broumovsko.