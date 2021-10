První volič dorazil na dvůr hradeckého magistrátu až před desátou hodinou. Ani v dalších hodinách neměla volební komise ve speciálních oblecích a dalších ochranných pomůckách příliš napilno. Volit přijelo jen několik málo aut. Lidé v izolaci nebo karanténě mohou své hlasy přijet odevzdat až do 17. hodiny. Speciální drive-in stanoviště jsou během středy ve všech okresních městech v České republice. V Královéhradeckém kraji mohou lidé volit kromě Hrade Králové také v Náchodě, Jičíně, Trutnově a Rychnově nad Kněžnou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.