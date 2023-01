Je deset minut před začátkem voleb a před čtveřicí volebních místností na královéhradecké Základní škole SNP už posedávají desítky lidí. „Musím na víkend pracovně na hory, tak abych to stihla,“ směje s velkým batohem u nohou Karin Richterová. V prvním kole volila 43letá Hradečanka Danuši Nerudovou. Do urny teď hodila lístek se jménem Petra Pavla. „Člověk, který neumí říct kloudnou větu a který vlastní velkou korporaci, by kvůli střetu zájmů neměl být prezidentem,“ myslí si žena, které přišla kampaň často nezodpovědná: „Lidé by spolu měli normálně mluvit, byť spolu nemusí souhlasit. Spousta věcí, které se děly, mohla akorát vyvolat zmatek u lidí, kteří se mohou hůř orientovat a neumí třeba hledat ve zdrojích,“ ohlíží se za kampaní.