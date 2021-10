Vůbec nejvíce voličů z celého kraje pravděpodobně volí v Základní a mateřské škole Pohádka na Moravském Předměstí v Hradci Králové. Hlas tam odevzdávají voliči hned ze šesti okrsků, do kterých spadá i nejlidnatější ulice v krajském městě - Benešova třída. Už před 14. hodinou se ve škole tvořily velké fronty, v době otevření místností už ve škole čekalo více než sto lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.