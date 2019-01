Královéhradecký kraj – V úterý vypršel termín odevzdání volebních listin politických subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny. O voličskou přízeň se ucházejí i strany v kraji dosud neznámé.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Sedmnáct stran či politických uskupení z kraje se chce 28. a 29. května ucházet o křesla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Lhůta, v níž mohly být podány kandidátní listiny, skončila úterní šestnáctou hodinou.

„První kandidátka politické strany byla doručena 8. března, poslední dorazila v úterý odpoledne,“ sdělil mluv〜čí kraje Imrich Dioszegi.

Politické strany nebo jiné volební subjekty musely své kandidátky pro volby do Poslanecké sněmovny doručit na krajský úřad nejpozději šedesát šest dní přede datem voleb. „Nyní je bude krajský úřad přezkoumávat,“ informoval mluvčí kraje. „Politické strany, které kandidátky ve stanovené lhůtě podaly, budou moci ještě do 29. března doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty, popř. měnit jejich pořadí,“ sdělil mluvčí.

Volby by podle prvních průzkumů v Královéhradeckém kraji vyhrála ČSSD (24%) před ODS (23%). Mandáty by získaly rovněž KSČM (12%), TOP 09 (12,5%), Věci veřejné (8%) a SPO-Zemanovci (5%).

Stranu zelených a KDU-ČSL by podle průzkumů volilo shodně 4,5% dotázaných.

Kandidující strany



Volte Pravý Blok – stranu za snadnou Rychlou ODVOLATELNOST politiků… (Volte Pravy Blok www.cibulka net)

Strana zelených (SZ)

Věci veřejné (VV)

Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu (Suverenita)

TOP 09 (TOP 09)

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU–ČSL)

Občanská demokratická strana (ODS)

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

STOP ( STOP)

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS)

Konzervativní strana (KONS)

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

EVROPSKÝ STŘED (ES)

Strana svobodných občanů (Svobodní)

Česká pirátská strana (ČPS)

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (SPOZ)

Občané.cz

Před loňskými podzimními volbami, které se neuskutečnily, odevzdalo v kraji kandidátky 15 subjektů. V roce 2006 to bylo 18 politických stran a hnutí.



V čele kandidátek velkých stran stojí v hradeckém kraji především stávající poslanci. ODS povede poslanec Jozef Kochan, sociální demokraty Hana Orgoníková. Poslankyně Soňa Marková stojí v čele kandidátky KSČM. Jedničkou Strany zelených je v hradeckém kraji socioložka Jiřina Šiklová a KDU-ČSL povede Cyril Svoboda. Lídrem TOP 09 je v kraji ředitel hradecké fakultní nemocnice Leoš Heger, kandidátku Věcí veřejných vede historik Jan Hrdina. Stranu práv občanů - zemanovce povede do voleb starosta Malé Úpy Jan Patzelt.



Volby do sněmovny v Královéhradeckém kraji v roce 2006, kterých se zúčastnilo 18 politických subjektů, vyhrála ODS, která získala 38 procent hlasů a pět poslaneckých mandátů. ČSSD skončila druhá a s 30 procenty dostala čtyři křesla. Na třetím místě byla KSČM, která získala 12 procent a jeden mandát. KDU-ČSL měla téměř sedm procent a jeden mandát. V hradeckém kraji k volbám v roce 2006 přišlo 66,69 procenta voličů. (čtk)



KDU-ČSL kandiduje společně s Evropskou demokratickou stranou, která vznikla předloni na podzim.

Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu vznikla spojením Strany zdravého rozumu a strany Politika 21, která vznikla v roce 2006 až po volbách do sněmovny, pro letošní volby se spojila i se Stranou důstojného života.

Dělnická strana sociální spravedlnosti, stejně jako rozpuštěná Dělnická strana, kandidovala do sněmovny v roce 2006 v rámci hnutí Právo a Spravedlnost.

SNK ED letos kandiduje spolu se stranou Věci veřejné, která v roce 2006 ve sněmovních volbách nekandidovala.