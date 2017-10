Volební krach ČSSD pohřbívá Dřevěnku. Nejsou na ni peníze

Hradec Králové - Byla symbolem předrevolučního kulturního života, teď chátrá. Pro řadu Hradečanů je Dřevěnka důležitou stavbou.

Dřevěnka v parku u Střelnice v Hradci Králové.Foto: Daniel Pauk

Ještě před volbami počítali hradečtí sociální demokraté s tím, že případná vysoká preferenční procenta spojená s tučnou finanční odměnou od státu, pomohou s investicemi do chátrajícího objektu Dřevěnky. Ta již od roku 1924 stojí v parku za sídlem ČSSD – Střelnicí, ale v posledních letech se z ní postupně stává ruina. Všelidové hlasování však oproti minulým volbám „odsálo“ z celorepublikové sociálnědemokratické kasy 184 milionů a strana si musí si vystačit „jen“ se 130 miliony korun.

Kuloární zvěsti o případném využití „volebních“ peněz potvrdil i předseda Okresního výkonného výboru strany Jiří Říha. „Bohužel nám volby udělaly čáru přes rozpočet. A obávám se, že příspěvek nebude tak velký, aby pomohl s rekonstrukcí Dřevěnky,“ posteskl si Jiří Říha, který by byl rád i za finanční injekci na samotnou budovu Střelnice. „O všech věcech ale budeme hovořit na čtvrtečním mimořádném výboru strany, kde nebudeme probírat pouze volební neúspěch, ale také finance na opravy našich budov. O nich však bude nakonec rozhodovat naše pražská centrála,“ dodal Jiří Říha.

Nejdřív strana, poté stavba

Podle jeho stranického kolegy a předsedy Krajského výkonného výboru Jana Birkeho je otázka opravy Dřevěnky v současné době „až“ pod čarou současných problémů strany, kde se řeší i otázka stamilionových sluhů vůči zesnulému právníkovi Zdeňku Altnerovi, kterému loni na jaře přiznal soud téměř 338 milionů korun ve sporu s ČSSD kvůli kauze Lidového domu. „Jsme si vědomi naší odpovědnosti k majetku, který nám zanechali předci. Ale náš volební propadák nás nutí k překopání celého rozpočtu. Bohužel se to dotkne i investic do Dřevěnky, která si jistě celkovou rekonstrukci zaslouží. Ale na druhou stranu musím říct, že pro mě je teď Dřevěnka až někde na pětadvacátém místě,“ dodal Jan Birke, který jako prioritu teď bere stabilizaci své rodné strany. „V historii jsme byli zvyklí na velká vítězství. Teď čelíme velké porážce. Ale nechceme strkat hlavu do písku a jistě i na debatu kolem Dřevěnky se časem dostane,“ dodal starosta Náchoda.

O záchranu stavby, u které se vžil i název Biolido, dlouhodobě usiluje spolek Zachraňme Dřevěnku, kterou inicioval architekt Václav Hájek. „Vím, že teď ČSSD ze všeho nejvíc řeší volby a finance, ale stav Dřevěnky je už opravdu tristní a její záchrana je potřeba. A to hlavně v době, kdy na ni existuje demoliční výměr. Nicméně jsme s panem Birkem domluveni na schůzce, kde celou záležitost probereme,“ nechal se slyšet architekt Václav Hájek.