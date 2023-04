/VIDEO, FOTO/ Tři desítky „bezpapírových“ psů se s v sobotu utkaly v soutěži Sirius Voříškiáda. Tradiční akce se konala na parkovišti obchodního centra Orlice park v Hradci Králové a na přilehlém venkovním prostranství.

Hradecká Voříškiáda. Na akci se předvedli i služební psi. | Video: Zdenka Gelnarová

Voříšci soutěžili ve třech váhových kategoriích, a to do 10, do 25 a nad 25 kilogramů.

V bohatém programu mohli lidé vidět ukázky služební kynologie, také zazpívala zpěvačka Magda Malá, která navíc usedla v porotě.

V samotné soutěži nebylo důležité, aby byl voříšek vycvičený. Stačilo, když ho jeho majitel představil porotě, řekl o něm nějakou zajímavost a pejsek případně předvedl dovednost.

