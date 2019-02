Hned čtyři prestižní ocenění si na zeď své kanceláře připevní šéf hradeckého kempu Stříbrný rybník Filip Bureš.

Kemp, který nemilují jen plavci, ale díky každoročním akcím je vyhledáván i pejskaři, majiteli amerických nadupaných aut či rybáři, se totiž za rok 2018 stal laureátem hned čtyř ocenění. Kromě zlaté medaile za Kemp roku se umístil na prvním místě hodnocení nejlepších kempů Královéhradeckého kraje, vyhrál soutěž o kemp s nejlépe hodnocenou zábavou a také opanoval klání o nejlepší místo pro mladé páry.

Brusle i elektrokola

„Za ocenění jsme velmi rádi. Důležité je, že v anketě rozhodují sami návštěvníci. O to víc si toho vážíme,“ nechal se slyšet Filip Bureš, který má kemp pod palcem již deset let. „Těch deset let se s pečlivostí o náš areál staráme, tak aby se k nám lidé rádi vraceli a byli u nás spokojeni,“ dodal Filip Bureš s tím, že ocenění, která budou u vstupu do areálu zvěčněná také na samolepkách, jsou nejen pro něj, ale i pro kolektiv jeho kolegů vzpruhou pro opětovné načerpání energie před další sezonou.

Na tu kemp již připravuje celou řadu novinek. „Jakmile polevily mrazy, vrhli se dělníci na opravu chatek, tak aby byly řádně na novou sezonu připraveny. Dokončujeme také přestavbu recepce. A ještě nás čeká velká investice do oprav sociálních zařízení v areálu,“ vyjmenoval některé úkoly před nadcházející sezonou Filip Bureš.

Při nevlídném počasí pak budou lidé moci využít novou multifunkční místnost: „Ta bude sloužit i pro kolektivy a firmy. Je osazena dataprojektorem, plátnem, ale i výčepním zařízením,“ uvedl šéf kempu. Na své si v nové sezoně přijdou i vyznavači adrenalinu a sportu. Místní lanový park dostane nové překážky a rozšíří se i plac pro paintball. „Také připravujeme půjčovnu elektrokol, kol a bruslí,“ doplnil výčet novinek nadcházející sezony Filip Bureš.