„Je to neštěstí. Znala jsem je oba. Nikdy jsem si nevšimla, že by ten starší byl nějak agresivní. Toho kluka jsem tu potkávala s dalšími mladými lidmi, ale jen jsme se míjeli. Vůbec nevím, proč se to mohlo stát. Každopádně se tu necítíme bezpečně. Všichni vidí, co se tady děje. Těm klukům z ostrahy by měli pomáhat policisté. Problémy jsou tu neustále, ale tohle? Jsme z toho nešťastní,“ přemítá tichým hlasem Šumová.

„Myslím si, že by s námi měla policie více spolupracovat. Snad se to zlepší po tom, co se tady stalo. Dělám to teprve dva měsíce, ale už jsem se setkal s náznaky, že nás někdo napadne. K přímému fyzickému útoku nakonec naštěstí nedošlo. Je však běžné, že nám vyhrožují,“ popisuje osmadvacetiletý člen ochranky David Sedláček.

„Měli by s námi chodit policajti. V Pardubicích se sekuriťáky chodí, ale tady ne. Je to velká chyba. Je neuvěřitelné, co tady zažíváme,“ doplňuje ho kolega.

Strach netají ani pracovníci obchodů, stánků s občerstvením či trafik. Většinu personálu tvoří ženy. Procházet mezi hlučnými, špinavými a mnohdy agresivními lidmi cestou z práce či do práce bývá velice nepříjemné.

„Ve čtvrtek jsem tu nebyla, ale když mi zavolali, co se stalo, byla jsem opravdu vyděšená. Býváme tu ve dvou lidech až do večera, a když po práci chodíme domů a nádraží je prázdné, máme strach. Myslím si, že se tady večer bojí každý. Podle toho, co se stalo, je tady ostraha nedostatečná. Málokdy tady vidím policisty procházející halou. Myslím si, že to je chyba,“ říká devatenáctiletá prodavačka v jedné z prodejen v nádražní budově.

Strážníci vraha kontrolovali dvě hodiny před činem

Dvaatřicetiletý vrah chlapce ubodal na nástupišti ve čtvrtek odpoledne. Podle některých svědectví se jednalo o narkomana, se kterým byly již dříve problémy. O tom, že šlo o známou firmu, svědčí i to, že ho dvě hodiny před činem kontrolovali městští strážníci. Ještě vpodvečer byl dopaden v místě jeho bydliště. Nyní mu hrozí až výjimečný trest.

Zdroj: PČR

„Protože strážníci věděli, o koho jde, dokázali státní policii říct, kde ho najdou,“ předesílá mluvčí hradecké městské policie Eva Kněžourová, podle které strážníci na pořádek na nádraží intenzívně dohlížejí, často i za pomoci monitorovacího vozu. Místo sleduje i městský kamerový systém.

„Hlídky jsou tam velice často a spolupracují i s ostrahou. Točí se tam čtyřiadvacet hodin denně. Díky tomu se daří mnoho událostí řešit. Samozřejmě víme, že tam jsou často problémy. Potíž je v tom, že problémové občany sice můžeme pokutovat, ale vymahatelnost sankcí je téměř nulová. Protiprávní jednání intenzívně řešíme, můžeme je i vykázat z místa, ale pokud někdo jenom nepříjemně působí na ostatní, nemáme pravomoc s tím něco dělat,“ vysvětluje Kněžourová.

Na hradeckém nádraží došlo k vraždě dítěte, policie pachatele dopadla

Ke kritice bezpečnosti od cestujících se vyjádřili i zástupci státní policie. „V případě zjištění jakéhokoliv protiprávního jednání ostraha přivolává buď strážníky nebo policisty. Nejsme schopni být na všech veřejných prostorách přítomni 24 hodin každý den, ale v rámci běžného výkonu do těchto míst pravidelně zajíždíme a provádíme dohled nad veřejným pořádkem,“ potvrzuje mluvčí policie Iva Kormošová.

Na Riegrově náměstí, kde budova hlavního nádraží stojí, policie v roce 2022 oficiálně evidovala 18 přestupků. Nejčastěji proti občanskému soužití, ale například i pokousání psem, a tři trestné činy v podobě výtržnictví, loupeže a násilí proti úřední osobě. Za rok 2023 je ve statistikách 9 přestupků a 2 trestné činy loupeže. V letošním roce v nich přibude i nejtěžší zločin - vražda.