Výbuch plynu jim vzal domov, město mladé mamince podalo pomocnou ruku

Hradec Králové - Maminka s tříletým synem jen o vlásek unikla smrti. Teď hledá bydlení.

Šílený šok a strach o život svůj i svého tříletého syna zažila mladá maminka Veronika Drbohlavová. Ona a její tříletý syn přežili v pondělí výbuch plynu v bytě na Smetanově nábřeží v Hradci Králové. Ona byla v obýváku, syn v pokojíčku. „Nechci domyslet, co by se stalo, kdybychom se po bytě v tu chvíli pohybovali. Byla to šílená rána a velká tlaková vlna. Vůbec jsem nevěděla, co se děje. První na místě byli dělníci ze stavby, kteří malého hned vzali do náručí,“ uvedla. V bytovce, kde Drbohlavová bydlí, probíhá už měsíc a půl rekonstrukce.

A právě pochybení někoho ze stavební firmy mohlo být příčinou výbuchu.

„Už navždycky budu mít strach, aby se to neopakovalo. Do bytu se však vrátit chci, je totiž můj,“ poznamenala mladá maminka.

Ve středu jí město nabídlo náhradní bydlení. „Doufám, že to bude rychlé. Zatím je syn u prarodičů a já u kamarádek, ale je to pro všechny velmi komplikované,“ řekla.

Veronika Drbohlavová se do svého zdevastovaného bytu ještě nemohla vrátit. Celý incident řeší policie a nutný byl také dohled statika. Domů by se měla dostat teprve dnes. Od pondělí byla odkázána na pomoc rodiny a známých, protože z bytu se synem odešli v podstatě jen s tím, co měli zrovna u sebe.

„Netuším, o co všechno jsem přišla, co je rozbité,“ podotkla s tím, že doufá, že se náhradního bydlení dočká brzy. „Potřebuji chodit do práce, jsem se synem sama,“ dodala.

Město chce pomoci

Mluvčí magistrátu Petr Vinklář potvrdil, že město mladé mamince podalo pomocnou ruku a řeší s ní možnost náhradního ubytování.

Ve hře je více variant a zatím je vše v jednání. Město je schopné poskytnout byt na krátkodobější pobyt, který je vybaven. Opravy však mohou trvat i několik měsíců, v tom případě by se Drbohlavová a její syn museli přestěhovat do jiného městského bytu, který však není vybaven. „To by se všechno muselo vyřešit,“ dodal mluvčí s tím, že město je připraveno mamince pomoci co nejlépe a s ohledem na její dítě.

Škoda je milion

Výbuch vyšetřují královéhradečtí policisté, kteří zjišťují, zda nedošlo k obecnému ohrožení z nedbalosti. „Předmětem probíhajícího vyšetřování je také vyčíslení způsobené škody,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková.

Podle odhadů hasičů se napáchaná škoda bude pohybovat kolem jednoho milionu korun.