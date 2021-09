Festival se koná od 1. do 7. října a uskuteční se v několika městech. Zve na výpravy za architekturou známou i neznámou, pěšky, na kole, vlakem či lodí, a to s odborným výkladem.

Den architektury nabídne na začátku října pohledy na minulost i současnost architektury v Královéhradeckém kraji, a to jak v měřítku celých urbanistických celků a dopravních sítí, tak i drobných staveb v přírodě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.