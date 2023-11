Kapři, amuři, štiky – celkem 35 metráků ryby vylovili lesníci z rybníku Výskyt u Hradce Králové. Veřejný výlov v srdci královéhradeckých městských lesů si užily stovky lidí.

Výskyt vydal metráky kaprů a štik | Video: Jiří Fremuth

„Určitě jsme s množstvím vylovené ryby spokojení. Jenom kapra bylo 33 metráků. Je to lesní rybník, víme o tom, že tam žijí vydry, ale zas tolik osádce rybníku neublížily,“ konstatoval spokojeně za městské lesy Lukáš Hýsek.

Městské lesy mimořádně umožnily lidem vjezd autem, aby se lidé k rybníku v srdci lesů dostali. Na místě si mohli koupit čerstvé ryby, dát pivo, nebo něco teplého k pití a pochutnat na rybách. Část lidí si z výletu do lesů odnesla už vánočního kapra. To, co se neprodalo, převezli lesníci na sádky k rybníku Datlík. Tady se budou ryby čistit víc než měsíc, vánoční prodeje zahájí Městské lesy Hradec Králové 21. prosince.