„Co se týká systému v kraji, ten je jednotný. My jsme do něho zapojení, takže máme jednotnou smlouvu s krajem a jsme jen prostředníkem,“ potvrdil Robert Patzelt z náchodské společnosti CDS.

„Slevu může získat u jednotlivých jízdenek cestující také při platbě bezkontaktní čipovou kartou, o kterou si může s předstihem zažádat přes e-shop, případně si pořídit anonymní kartu IREDO na kontaktním místě IREDO,“ sdělil mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Samozřejmostí je poskytování slev nařízených státem. Děti a mládež, studenti, lidé nad 65 let věku a invalidé třetího stupně jezdí za polovinu, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají slevu ve výši 75 procent.

„Jako student mám poloviční slevu. O dalších možnostech výhodnějšího cestování nevím. Mám pocit, že České dráhy mají kampaň pro rodiny s dětmi. Zaujalo mě to, protože měli všude po vlacích plakáty. Mám pocit, že je tady v regionální dopravě monopol a firmy se nepřehánějí v tom, že by někomu dávaly slevy navíc. Možná bych zkusil autostop,“ zamyslel se nad možnostmi výhodného cestování dvaadvacetiletý vysokoškolák Kristián.

Jaké možnosti nabízejí cestujícím České dráhy? O sobotách, nedělích nebo svátcích mohou využít takzvanou skupinovou víkendovou jízdenku region Královéhradecký, která umožňuje skupinám až pěti cestujících, z nichž nejvýše dva mohou být starší 15 let, cestovat 2. třídou všech vlaků ČD v regionu. Jednotlivci mohou využít celodenní jízdenku, která má stejný obvod platnosti, je možné ji využít libovolný den v týdnu a stojí 209 korun.

V červenci a srpnu dopravce nabídne sedmidenní a čtrnáctidenní síťovou jízdenku platnou ve 2. třídě všech vlaků.

„Cestující se zákaznickou aplikací na In Kartě a učitelé s průkazem ISIC mají nárok na zlevněnou cenu této jízdenky. Speciální cena pak platí pro děti od 6 do 18 let, studenty od 18 do 26 let, seniory nad 65 let a invalidy třetího stupně,“ uvedl mluvčí společnosti České dráhy Emanuel Vittek.

Sedmidenní varianta přijde na 1390 korun, zlevněná pro děti, studenty a seniory na 1190 korun a pro invalidy 695 korun. Čtrnáctidenní jízdenka bude stát 1990 korun, zlevněná potom 1690, respektive 995 korun.

V Náchodě jezdí senioři taxíkem

Ilustrační fotoZdroj: ArchivV Královéhradeckém kraji se objevují i další počiny, které lidem pomáhají s cestováním. Příkladem je takzvaná městská doprava seniorů neboli seniortaxi, která funguje v Náchodě od roku 2019 a těší se stále větší oblibě. Obyvatelé Náchoda a přilehlých obcí starší 65 let nebo držitelé průkazu ZTP a ZTP/P nad 18 let se do ní mohou evidovat a následně mají možnost jezdit v prvním pásmu v jednom směru za 25 korun a ve druhém pásmu za 30 korun. Uskutečnit mohou osm jednosměrných jízd za měsíc. Služba je k dispozici v pracovních dnech od 7 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 22 hodin a v neděli a o svátcích od 8 do 17 hodin.

„Přeprava je pro uživatele možná kamkoli ve vymezeném území. Nejčastějším důvodem je odvoz do zdravotnického zařízení, na nákup, na návštěvu, na chatu či zahradu, ke kadeřnici nebo k vyřízení úředních záležitostí,“ vyjmenovala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Nalákat klienty pro cesty po městě se snaží i jedna z hradeckých taxistužeb. V rámci tarifu Taxi 100 nabízí jízdu do pětikilometrové vzdálenosti za 100 korun. Zejména v dopoledních hodinách toho často využívají důchodci či invalidé pro cestu do zdravotnických zařízení.

Vlakem k hranicím a hurá do Polska



České dráhy nabízejí využití regionálních síťových jízdenek v polském Dolnoslezském vojvodství. Skupinové víkendové jízdenky ve variantách pro Královéhradecký kraj a polské příhraničí platí také v autobusové lince z Náchoda do Kudowy Zdrój a zpět.



„Jsme tady vlastně místo kolejí. Tím, že tady nejsou, tak cestující převezeme přes hranice autobusem a dále mohou pokračovat vlakem,“ podotkl Robert Patzelt, ředitel osobní dopravy společnosti CDS Náchod.



Cestování autobusem do polské Kudowy nabízí také společnost Flixbus. Jízdenka z Hradce Králové vyjde na 135 korun, na internetu se dá zarezervovat i jízdenka za 125 či 99 korun.



Den v krajském systému za 160 korun



Zejména pro turisty či návštěvníky Královéhradeckého kraje jsou určené jednodenní síťové jízdenky regionálního dopravního systému IREDO. Pro jednotlivce stojí 160 korun a pro skupinu až pěti osob 350 korun.



Taxíkem za 25 korun



Seniortaxi nabízí starším či invalidním lidem v Náchodě cestování po městě od 25 korun za jednu jízdu. Uskutečnit mohou osm jednosměrných jízd za měsíc. Služba je k dispozici v pracovních dnech i o víkendech a svátcích.



Po kolejích a dále na kole



Cestující vlakem si mohou v některých místech zapůjčit kolo a dále se vypravit po vlastní ose. Půjčovny Českých drah jsou v Adršpachu, Častolovicích, Červeném Kostelci, České Skalici, Kostelci nad Orlicí městě, Náchodě, Týništi nad Orlicí a Trutnově. Ceny začínají na 160 korunách za půl dne.



Rockeři pojedou na výlet za stovku



Návštěvníci hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové se mohou 10. června vypravit na výlet vlakem Broumovský expres. V soupravě budou mít kulturní program. Jízdné přijde na 100 korun.