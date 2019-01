Královéhradecko /SOUTĚŽ/ - Jak jste se seznámili se svým partnerem? Bylo to netradiční? Tak právě tohle je šance pro vás. Napište nám svůj příběh a pošlete k němu i vaši fotografii. Ten nejoriginálnější odměníme.

Restaurace Vnuk, Třebechovice pod Orebem - Nepasice. | Foto: archiv

Pošleme vás na Valentýna na večeři do Restaurantu Vnuk v Nepasicích na Hradecku, kde pro vás bude připravena večeře v hodnotě 600 korun. Ve stylové nekuřácké restauraci rádi vyhoví vašim přáním. Pište do 12. února do 12 hodin na mailovou adresu: jitka.hodasova@denik.cz.

Chcete udělat svému drahému protějšku na svátek zamilovaných radost? Pošlete na stejnou mailovou adresu láskyplný vzkaz a my ho přesně 14. února otiskneme na stránkách Hradeckého deníku.