Do nezáviděníhodné situace se dostal student hradecké univerzity, který údajně vyhrožoval střelbou. Tip na něj se ukázal jako lichý. Policie kvůli němu v pondělí víc než tři hodiny prohledávala budovu Univerzity Hradec Králové U Soutoku.

Z kampusu hradecké univerzity policisté museli evakuovat stovky studentů a zaměstnanců zdejších fakult. Hledali konkrétního studenta, na kterého dostali tip. „Poznatek, který jsme prověřovali a který směřoval k jednomu studentovi UHK, jsme jednoznačně vyvrátili. Tento student, jenž se tedy ničeho nedopustil, může využít psychologickou pomoc policie,“ uvedla mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová. Zda student pomoc využil, odmítla komentovat.

Informaci o studentovi získali policisté poté, co e-mail vyhrožující střelbou dostalo několik českých univerzit, včetně té hradecké. „Přijali jsme oznámení ke konkrétní osobě,“ vysvětluje razantní akci v kampusu hradecké univerzity Iva Kormošová.

Zasahující policisté při evakuaci komplexu budov ukazovali studentům fotografii v tu chvíli podezřelého studenta. „Abychom mohli podezření vyloučit, museli jsme ho nejdříve vypátrat, proto jsme ukazovali fotografii,“ vysvětluje postup zasahujících jednotek policejní mluvčí.

Podle hradeckého psychologa Jana Laška byla reakce a postup policie odpovídající situaci: „Ten zásah policie byl logický a samozřejmě vycházel z nedávných velice tragických událostí. Určitě věděli, co dělají. To, že měli někoho vytipovaného, to jim slouží ke cti, protože to nebezpečí tady je zkrátka vždy,“ připomíná Jan Lašek prosincovou tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Autor výhrůžného e-mailu, který dostaly univerzity, je zatím neznámý. „Může to být člověk, který je skutečně mimo normu, zrovna tak to může být přihlouplý žert, nebo to může být pokus vyvolat určitou paniku,“ myslí si Jan Lašek.

Původně podezíraný student z hradecké univerzity se podle odborníků dostal do nepříjemné situace. „Včera s ním byla v kontaktu krizová interventka Policie České republiky, zároveň mu ještě včera byla ze strany Univerzity Hradec Králové nabídnuta podpora ombudsmanky UHK, která je mu kdykoliv k dispozici v případě potřeby,“ říká za Univerzitu Hradec Králové Soňa Došková. Dodává pak, že všichni zaměstnanci a studující byli také informováni, že podezření bylo jednoznačně vyvráceno.

Policie ale zůstává v pohotovosti. „Kvůli výhrůžnému mailu stále provádíme zvýšený dohled u všech fakult a monitorujeme situaci,“ doplňuje za hradecké policisty Iva Kormošová.