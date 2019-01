Hradec Králové/ Od čtvrtka 3. března do soboty 12. března bude Správa dopravní cesty opravovat tunel, most a kolejiště mezi Trutnovem a Malými Svatoňovicemi. České dráhy proto musí v tomto úseku omezit vlakovou dopravu. Tyto stavební práce jsou závěrečnou etapou rekonstrukce trati Trutnov – Jaroměř.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Havelka

„Výluky budou každý den od 7:20 do 15:40 hodin. Všechny vlaky budou v úseku Trutnov – Malé Svatoňovice nahrazeny v tomto čase autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu. Výjimkou bude rychlík R 655 z Prahy do Trutnova (příjezd 15:20), ten úsekem projede.“ Informovala o tom dnes (31.3.) Ing. Markéta Krausová, Tiskové oddělení Českých drah, a.s.

Náhradní autobusy za osobní vlaky budou odjíždět z Trutnova o 6 minut dříve než osobní vlaky. Naopak do Trutnova dojedou přibližně o 6 minut později. V odpoledních a večerních hodinách, kdy se výluka nekoná, pojedou železniční spoje bez jakéhokoliv omezení.

Autobusy nebudou zajíždět k železniční stanici Trutnov-Poříčí a zastávkám Bohuslavice nad Úpou a Suchovršice. Místo toho zastaví v následujících zastávkách pravidelných autobusových linek:

původní stanice/zastávka zastávka náhradní autobusové dopravy

Trutnov-Poříčí Trutnov,Poříčí,roz­c.EPO

Bohuslavice nad Úpou Trutnov,Bohuslavice

Suchovršice Velké Svatoňovice,Mar­koušov,Sedmido­mí

Výlukový jízdní řád je k dispozici na internetu: http://www.cdrail.cz/…vyluka02.pdf.

Další informace najdete na internetových stránkách www.cd.cz/vyluky v sekci Královéhradecký kraj, k dispozici je také 24 hodin denně Kontaktní centrum Českých drah na lince 840 112 113.