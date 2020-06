/FOTO/ Řeka ucpaná auty, domy plné vody a všude bahno. To viděli před týdnem dobrovolní hasiči z Březhradu, když přijeli na pomoc do povodní postižené obce Šumvald na Olomoucku. Neuběhl ani týden a opět vyjížděli na popovodňovou pomoc. Tentokrát však blíže od své domovské stanice. Čtveřice dobrovolných hasičů z Březhradu na Hradecku jela pomáhat do Morašic na Chrudimsku.

Hasiči z Březhradu pomáhali v Morašicích | Foto: SDH Březhrad

„Když to srovnám s minulým týden, tak tady je to o poznání lepší. Ale stále to je katastrofa. Oproti minulému týdnu však měly Morašice štěstí, že se tu prohnala jen voda a ne bahno“ líčil krátce před pondělním polednem situaci v Morašicích velitel SDH Březhrad Pavel Oščiatka. To, že opět vezmou své vybavení a vyjedou na pomoc, se březhradští „dobráci“ dozvěděli v neděli večer.