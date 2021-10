Žáci a učitelé z prvního stupně soukromé školy podle rozhodnutí radních musí opustit městské prostory v ZŠ Mandysova do konce prosince. Město chce od jara využít tyto prostory pro žáky z MŠ Sluníčko. Budovu městské školky totiž čeká rozsáhlá rekonstrukce. Město ZŠ Sion nabídlo náhradní prostory v Lipkách.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.