Hradec Králové - Čtyřicet tisíc domácností v Hradci Králové našlo před pár dny ve svých poštovních schránkách takzvané Novoroční noviny: v podstatě inzertní čtyřlist, který obsahoval pouze jediný článek - velmi ostrý komentář bývalého primátora Zdeňka Finka.

Zdeněk Fink. | Foto: archiv

Ten si na titulní straně listu vyřídil účty s politickými oponenty. Zbytek Novoročních novin tvoří inzerce - včetně reklam zaplacených městskými firmami.



Již tradiční obraz nabízí letošní vydání novoročních novin s názvem 1. den spolu, které opět vytiskla firma Garamon, dlouhodobě spojená s Finkovým politickým sdružením. Na úvodní straně promlouvá k občanům v komentáři bývalý primátor města Zdeněk Fink z HDK, další tři strany jsou zaplněné inzercí. Dnes již bývalý primátor si ve svém článku nebere servítky a kritizuje v něm zástupce jiných politických stran.

Kdo zaplatil



Radního Oldřicha Vlasáka viní z „upsání se čertu“, jmenovitě kritizuje i náměstka Jiřího Bláhu, nepřímo pak i celé vedení města či nynějšího zastupitele za Piráty Aleše Dohnala. V novinách přitom inzerují městské organizace Hradecká kulturní a vzdělávací společnost a Knihovna města Hradce Králové. V dalších pak má město podíl.

Současný náměstek primátora Martin Hanousek (ZPHZ) kvůli tomu Finka kritizoval už před dvěma lety. Letos, kdy už je Fink pouze opoziční zastupitel, v tom pokračuje a přitvrzuje. Situaci považuje za nehoráznou. „Je naprosto nepřijatelné, aby městské společnosti platily politický plátek, kterékoliv strany. Myslím, že ředitelé těch společností by měli podat vedení města nějaké vysvětlení,“ uvedl Hanousek pro Deník. Ředitelka městské knihovny Barbora Čižinská je celou situací zaskočená. Knihovna dle jejích slov chtěla využít cenově dostupnou možnost, jak popřát lidem šťastné Vánoce a o dalším obsahu nic nevěděla. Zdůraznila, že knihovna je apolitická a inzercí v řádu jednotek tisíc se nepodepisuje pod exprimátorův komentář.

Vysvětlení však bude od ředitelky knihovny vedení města žádat i dle slov další náměstkyně Věra Pourová z hnutí ANO. „Že do toho dávají peníze městské organizace, mi nepřijde vůbec normální,“ rozčilovala se Pourová, kterou zaskočila i inzerce některých soukromých firem, které mají sídlo v Hradci a pracují pro město v řadě zakázek. „Čekala bych, že budou sledovat spíš oficiální politiku města,“ vysvětlila náměstkyně pro oblast správy majetku města a městských organizací.

Nesmířil se s porážkou?

Kritiku za obsah komentáře si vysloužil od kolegů ze zastupitelstva i samotný Fink. Radního Oldřicha Vlasáka z ODS článek, ve kterém se do něj exprimátor pustil, překvapil. „Nečekal jsem, že své nezvolení ponese tak těžce, víc bych to asi komentovat nechtěl,“ vyjádřil se Vlasák pro Deník.

V podobném duchu odpověděl i pirátský zastupitel Dohnal nebo náměstkyně Monika Štayrová (ANO). Bývalý primátor zdůraznil, že úvodník do novoročních novin napsal už po čtyřiadvacáté a město s tím ani za dob jeho vládnutí nemělo nic společného. Kritika ze strany náměstků ho nijak nevzrušuje. „Že tam inzerují městské podniky, je jejich rozhodnutí. Pokud se to vedení města nelíbí, ať si to vyřeší s těmi organizacemi, ne se mnou,“ řekl Fink. Podle Dohnala je reklama městských firem systémový problém. Pirátský klub bude chtít od vedení města vidět data, zda se reklama vyplácí a jestli je nutné, aby městské organizace v podobných tiskovinách inzerovaly.