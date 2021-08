Vyšehrad na Hrad: Mužem roku je student z Hradce Králové

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Lukáš Vyšehrad - to je jméno 25letého vítěze letošního ročníku soutěž krásy pro muže. Rozhodlo o tom páteční galapředstavení Muže roku 2021, které se odehrálo v náchodském Beránku. "Do poslední chvíle jsem fakt nevěřil, že bych se mohl umístit," usmíval se krátce po korunovaci vítěz, který žije v Hradci Králové. "Nepřijel jsem to sem vyhrát, přijel jsem si to užít," neopomněl obligátní větu vítězů podobných soutěží.

Finálový večer Muž roku 2021 | Video: DENÍK/ Regina Hellová

Do 22. ročníku soutěže se letos přihlásilo více než osm stovek adeptů. Sítem kvalifikaci jich tucet dostal možnost usilovat o přízeň poroty na pódiu náchodského divadla. Jednalo se o mladé muže ve věku 22 až 29 let. Druhý skončil 22letý student Jiří Perout z Jestřebí u Blanska a "bronzovou" šerpu bral 27letý Dominik Chabr z Mostu. Kromě promenády ve společenských oblecích dali soutěžící vyniknout svým tělům i ve spodním prádle a 60 vteřin měli na volnou disciplínu. Pro minutovou produkci volili různá cvičení, zpěv, akrobacii, ukázku výcviku psa a v jednom případě i sabráž, což je technika otvírání láhve šampaňského šavlí. FOTO: Královéhradecká veterán rallye odstartovala výstavou na Masarykově náměstí Přečíst článek › Vítězný Vyšehrad v současnosti studuje Univerzitu Karlovu a je ve třetím ročníku oboru tělovýchova a sport. "Ale letos to ještě moc nevypadá na finiš. Budu prodlužovat," přiznal. Jak dále prozradil do budoucna plánuje Prahu, kde cítí větší možnosti v osobním rozvoji. Vítězství v soutěži Muž roku mu přineslo možnost v podobě účasti ve světové soutěži krásy. "Budu muset dost oprášit angličtinu, aby to nebyla ostuda. Jsem sice schopný vést dialog, ale úplně jistý si v konverzaci nejsem," potvrdil, že rozhodně mu jde lépe cvičení než angličtina. Certifikovaný nejhezčí muž u nás je aktuálně zadaný, i když jenom krátce. "Mám čerstvě novou přítelkyni. Našla si mě, když už jsem byl do soutěže přihlášen. Jsme spolu dva týdny, je to teprve v plenkách," prozradil, že se seznámil ve fitku při cvičení. Muž roku je soutěž krásy pro muže, obdoba České Miss, kterou každoročně od roku 2000 pořádá David Novotný. Vítězové budou Českou republiku reprezentovat na mezinárodních soutěžích Mister Grand International, Mister Supranational, Man of the World a Man of the Year