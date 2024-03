Veverky fungují jako háčky, které se dají posunovat nahoru a dolů. „Aby věšák mohly používat i děti,“ vysvětluje studentka. Věšák je vyrobený z jasanu a samotné veverky jsou pak vyřezané z kovu. Dílo vzniklo jako půlročníková práce, vše sama navrhla, ale i vyrobila. Teď je ve třetím ročníku a jednou by ráda navrhovala interiéry.

To, že se dostala na hradeckou výstavu, považuje za velký úspěch: „Je to taková pozvánka do společnosti, můžou to vidět lidé z jiných škol, zemí a může vám to zajistit kontakty a lepší budoucnost. Jsem velmi překvapená, že jsem se sem vůbec dostala, protože ta díla ostatních studentů jsou velmi podařená.“

Na výstavě je 150 děl studentů z třicítky škol s výtvarnými a uměleckoprůmyslovými obory. Je tady vše od bot, oblečení, nábytku, osvětlení, ale zaujme třeba i model autonomní sněžné rolby či houseboatu. Nechybí ani knihy, ilustrace, stolní hry, keramika, sklo nebo porcelán. Přehlídku organizuje právě hradecká SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku.

„Je to přehlídka toho nejlepšího ze studentského designu středních a vyšších odborných škol. Je to nejprestižnější soutěž v této kategorii designu,“ připomíná ředitel školy Jan Opitz. Výstava může být pro studenty i branou do světa „velkého“ designu. „Už se nám dvakrát stalo, že přišli fandové designu, kteří si mohli dovolit sponzorovat studenty. Už jsme takto prodali dva průmyslové vzory do výroby, jedno bylo plastové křeslo, druhá věc byla sada lampiček a sedacích lavic,“ připomíná Jan Opitz.

Soutěžní přehlídka mladých tvůrců tak může být i oknem do budoucnosti designu. „Největším přínosem je ukázat, že nelze věci vidět jenom zaškatulkovaně. Nejvíc nápadů mají studenti zvlášť na středních školách, mají fantazii, která ještě není moc omezená, což je velkou přidanou hodnotou těchto výstav,“ dodává Jan Opitz. Výstavu si lidé mohou v Muzeu východních Čech v Hradci Králové prohlédnout do 10. května.

