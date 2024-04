/VIDEO, FOTO/ Předzvěstí květnových oslav 75. výročí založení hradecké trolejbusové dopravy je výstava fotografií Hradec Králové trolejbusový, která je k vidění v hale terminálu hromadné dopravy.

Výstava na terminálu ukazuje historii trolejbusů, které po Hradci Králové jezdí již 75 let. | Video: Stanislav Ďoubal

Expozice mapující historii pro město charakteristických vozů s „klacky“ potrvá až do soboty 18. května, kdy na stejném místě a v okolí terminálu vypuknou oslavy s doprovodným programem, prezentacemi či jízdami v historických vozech MHD.

Projekt výstavby trolejbusových tratí v Hradci Králové vznikl v roce 1947. Počátkem druhého čtvrtletí 1948 začala výstavba trolejbusových tratí a již po roce, v neděli 2. května 1949, zahájila se dvěma vozy v půlhodinovém intervalu pravidelný provoz linka označená jako číslo 2.

Ta jezdila od hlavního nádraží přes Korunu dnešní Gočárovou třídou na Ulrichovo náměstí, Pražský most a do Mostecké ulice, odtud k Fortně, přes Moravský most a po Brněnské na tehdy poměrně dost vzdálený Nový Hradec Králové. Ještě v témže roce byla uvedena do provozu i linka číslo 0 na Slezské Předměstí. Vozový park tehdy tvořily čtyři trolejbusy Vetra–ČKD.

