Místní obyvatelka Karolína Spišáková se při pohledu na vykácené prostranství zamyslela. „Přijde mi to zbytečné, bytových domů je tady spousta. Dalo by se to využít jako dětské hřiště a park pro místní. Myslím si, že by to bylo lepší než nový barák. Stromů je škoda, v okolí je jich málo a pořád se ukrajují,“ sdělila.

Projekt Pilot 1 se zrodil okolo roku 2008. Ještě před dvěma lety vedení města usilovalo o dohodu s investorem a úplném ukončení jeho plánů.

Radnice chtěla projekt zmařit, investor ho pozměnil

Nakonec vznikl kompromis. Polyfunkční dům z plánů zmizel, bytový „dvojdům“ v nich zůstal.

Náměstek hradecké primátorky pro územní plánování Adam Záruba uvedl, že město důsledně posuzovalo smlouvy s investorem, které byly podle některých právních názorů neplatné. Jiné však poukazovaly na to, že pokud by od nich město ustoupilo, muselo by platit náhrady.

Bezmoc na Moravském Předměstí. Místo lesíka vyrostou na sídlišti nechtěné domy

„Nakonec se podařilo vyjednat ústupek, investor od polyfunkčního objektu upustil a dostal souhlas k realizaci objektů, které částečně upravil podle požadavků místních obyvatel. Jedná se vlastně o dva stavebně propojené domy,“ dodal Záruba.

S investorem, společností Tomas Invest, v roce 2022 za město z pověření zastupitelstva vyjednával bývalý náměstek primátora a současný zastupitel Pavel Marek. Ten připomíná, že investor měl na místě výstavbu v plánu dlouhé roky a město s tím dlouhodobě souhlasilo.

„My jsme si nechali vypracovat právní analýzu, zda bychom dokázali celý projekt úplně ukončit. Zaplacení nákladů, které by investor požadoval se však ukázaly jako velmi vysoké. Na přípravu vynaložil hodně peněz, ve hře byly další náklady týkající se blokování výstavby. Tím neříkám, že by je město nakonec zaplatilo celé, anebo by třeba neuspělo v případném sporu u soudu, ale bylo by to velké riziko“ vrátil se o dva roky zpět Marek.

Už před časem popsal Deníku změny architekt a autor nedalekých bytových domů Pilot 2 a Pilot 3 při Masarykově ulici Miroslav Gebas.

„Dva bytové domy budou stát na obdélníkovém půdorysu namísto čtvercového, změnila se struktura zástavby, tedy rozmístění domů v území, které se odsunulo dále od stávajících domů. Po úpravách se také vytvořilo více prostoru pro dětské hřiště a sportoviště, která budou zabírat jednu ucelenou plochu,“ vysvětlil architekt.

Bojovali, ale úspěšní nebyli

Přestože jsou představitelé městské části rádi alespoň za dílčí úpravy projektu, pochybnosti a pachuť z jednání o budoucnosti jejich okolí přetrvává.

Obyvatel nejbližšího panelového domu a člen komise místní samosprávy Tomáš Doležal už v prosinci Deníku řekl, že bojovali o to, aby se zeleň udržela a nezahušťovala se zástavba ad absurdum, ale úspěšní nebyli.

VIDEO: Největší stavba, největší jeřáby. Podívejte se na obří stroje u nemocnice

Komise místní samosprávy prý rozhodnutí bohužel příliš neovlivní. Protože bylo evidentní, že se výstavbě zabránit nepodaří, tak se snažili alespoň o změny. „Nebyl tam dostatečný odstup od našich domů, chtěli jsme také zachovat měřítko z hlediska hmoty či výšky objektu. Stále máme pochybnosti týkající se parkování. Nejvíc nás mrzí úbytek přírody. Park využívaly školy a školky i děti z okolí. Ubezpečovali nás, že se zeleň nahradí, ale k tomu už nikdy nedojde. Původní stav se už nikdy nevrátí,“ uvedl Doležal.

S výstavbou u Media se musela smířit i bývalá městská zastupitelka a členka komise místní samosprávy Táňa Šormová, která způsob výstavby na Moravském Předměstí dlouhodobě kritizuje.

„Od počátku se mi to nelíbí. Investorovi jsme nakonec ustoupili, ale stále s tím mám vnitřní problém stejně jako s dalšími dlouhodobými pokusy o zahušťování zástavby. Nejde tady o jediný projekt, přitom se neřeší parkování, se kterým jsou stále větší a větší problémy, mizí zelené plochy, které by se daly upravit a využít pro místní. Doufám, že investor dosadí, co vykácel, ale upřímně tomu příliš nevěřím,“

Další projekt v Durychově ulici, stacionář u polikliniky

Další bytový objekt chce soukromý investor postavit poblíž budovy Harmonie I a Durychovy ulice. Zastavení plochy se stromy a zelení vyvolalo rovněž odpor lidí z okolí. Ti dosáhli snížení výšky domu o několik pater a město vyjednalo další ústupky.

„Probíhá řízení týkající se námitek místních obyvatel. Došlo k dohodě města s investorem, který nám tam pomůže s realizací řady věcí, například s komunikací propojující místo s Benešovou třídou, která by tam měla podstatně zlepšit dopravní situaci. Parkování potřebné pro nový dům bude přímo uvnitř objektu, s pomocí investora se také zkultivuje parkoviště před Harmonií. K určité ztrátě zeleně tam dojde, ale získáme v tom území řadu zlepšení,“ popsal Záruba.

Hradecká hvězdárna bude moderní, ale nezmění původní charakter

Výstavba se chystá také na části volného prostranství u polikliniky na Benešově třídě a Domečkovy ulice, kde měla již v minulosti stavět své sídlo soukromá firma. Po protestech od záměru ustoupila a nyní se zdá, že tam vznikne denní rehabilitační stacionář pro děti.

„Jedná se o zařízení, které v současné době sídlí na Slezském Předměstí v nevyhovujících podmínkách. Hledali jsme místo pro nové umístění a tady je jeden z posledních vhodných pozemků. Mělo by jít o maximálně dvoupodlažní objekt se zahradou, která bude navazovat na velkou zelenou plochu, která zůstane parkem a s další výstavbou se tam nepočítá,“ ujistil Záruba.

Volné místo mezi paneláky a zástavbou rodinných domů je východně od Harmonie I. Dnes je tam louka.

„V současné době nevíme, jaké tam má vlastník pozemku plány. Je to poměrně velká plocha. Z mého pohledu by bylo nejoptimálnější, kdyby ji někdy v budoucnu získalo město pro nějaký svůj záměr. Bude předmětem dalších úvah, zda se do toho město zapojí,“ nastínil Záruba.

Stavět by se mohlo také na nedalekém parkovišti před supermarketem Albert, kde se diskutuje o parkovacím domě.

„Když nepočítáme lokalitu Mileta, další výstavba se v okolí Benešovy třídy nechystá,“ dodal Záruba.