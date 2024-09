Aktualizujeme

Kvůli extrémnímu počasí, před kterým ve výstraze varovali meteorologové, pořadatelé ruší venkovní akce na Hradecku. K rušení akcí pořadatele vyzvalo i krajské město.

Přečtěte si vyjádření primátorky:

Už ve středu pořadatelé zrušili akci Nábřeží jede, která se měla konat v sobotu u Labe v Hradci Králové. „V sobotu má být extrémně špatné počasí, a proto jsme se rozhodli akci Nábřeží jede zrušit," uvedla hradecká restaurace Náplavka.

A další akce následovaly. Kulturní středisko Dvorana zrušilo Zámecké slavnosti burčáku a vína, které se měly v neděli konat ve Smiřicích.

Zrušený je také sobotní Festival bez domova, uskutečnit se měl v sobotu na Kavčím plácku v Hradci Králové. „Oznamujeme, že Festival bez domova se vzhledem k nepříznivé situaci související s vytrvalým deštěm ruší,“ sdělila ve čtvrtek na facebooku Oblastní charita Hradec Králové.

Královéhradecké krajské dožínky se měly v pátek a v sobotu konat v Šimkových sadech. Ještě ve středu pořadatelé s akcí počítali a Deníku sdělili, že v případě zhoršení počasí jsou připraveni Dožínky přerušit nebo zrušit.

„Dle výstrahy ČHMÚ hrozí extrémní deště od pátku od 12 hodin, od 14 hodin povodně a od 18 hodin je výstraha na vítr. Lokální předpovědi i z portálu Intersucho s výrazným větrem nepočítají, déšť nás bohužel asi nemine. Sady nejsou v povodňovém pásmu, povodeň by neměla hrozit. V tuto chvíli Dožínky nerušíme, jen přizpůsobujeme naši činnost, nájezdy a výjezdy tak, abychom nikoho a nic neohrozili. V případě náhlého zhoršení počasí jsme připravení dožínky přerušit nebo zrušit," ve středu sdělila Deníku Hana Pisarčíková, ředitelka Regionální agrární komory KHK.

Ve čtvrtek ale Dopravní podnik města Hradce Králové informoval o zrušení Dožínek a s nimi spojené výluky linek MHD.

Pořadatelé zrušení Dožínek oznámili na webu: „S ohledem na předpověď počasí jsme nuceni akci zrušit. Děkujeme za pochopení.“ Později zrušení jubilejního 20. ročníku Regionální agrární komora KHK oznámila v tiskové zprávě: „Je nám to velmi líto, ale počasí nám bohužel nedovoluje zajistit akci v bezpečných podmínkách. Naší snahou bylo vytvořit pro návštěvníky jedinečnou dožínkovou atmosféru, ale vzhledem k předpovědi bychom vystavili nebezpečí nejen návštěvníky, ale i vystavovatele a zvířata,“ ve čtvrtek uvedla Pisarčiková.

Zrušený je i Strašidelný food festival, který se měl v sobotu konat v Novém Bydžově.

Neuskuteční se ani nedělní Sousedská slavnost v Sukových sadech v Hradci. Sobotní program u příležitosti oslav 100 let Pražského Předměstí ale zůstává beze změny.

Podle města Hradce Králové jsou zrušené i Dny evropského dědictví. Akce Den náborů a sportu se místo venku přesouvá do haly TJ Slavia HK.

Letní parket Výrava ruší sobotní koncert kapel Rybičky 48, Mig 21, Ready Kirken a zpěvačky Lenny. „Po dohodě s kapelami jsme se rozhodli, že koncert dne 14.9.2024 se z důvodu předpovědi počasí nakonec neuskuteční. Měli jsme v plánu velké loučení se sezónou 2024 na louce nad Letním parketem. Počasí však nemůžeme poručit a předpověď slibuje nejen velké množství srážek, ale i ochlazení a silný vítr. Je nám to moc líto, avšak vzhledem k okolnostem by to nebyl pro Vás ani vystupující bezpečný a příjemný zážitek,“ sdělili ve čtvrtek pořadatelé na facebooku.

Vstupenky na sobotní koncert ve Výravě je možné vrátit, online zakoupené vstupenky je možné vrátit na webu sítě Ticketstream, vstupenky z kamenných předprodejů pak v místě zakoupení. Nevyužité volné vstupenky na sezonu 2024 zůstávají v platnosti i na příští rok.

Podle výstrahy meteorologů hrozí zejména vzedmutí vodních toků a nadprůměrné srážky, ale i silný vítr. Varování platí od půlnoci na čtvrtek až do neděle, největší riziko v Hradci Králové a okolí hrozí od pátečního odpoledne.

