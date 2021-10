Za realizací videoklipu od počátku stál zpěvák, producent a režisér Milan Šatník, jenž letos přijal za své nové občanské jméno Milan Devinne. „Byla to pro nás úžasná výzva podílet se na projektu, který jednak přinese peníze dětem a zároveň podpoří společnost v těžké době covidu. Chtěl bych poděkovat celému týmu, který se na projektu podílel, především nadaci Aquapura manželů Staňkových a všem partnerům,” uvedl Milan Devinne.

Lékaře Jiřího Haka zaujal nápad s hudebním klipem, který výrazně pomohl přinést nezbytné finance na podporu léčby dětí. „Videoklip, který autoři vytvořili na popud nadace Aquapura, je krásně udělaný pro hradecké patrioty. V klipu je vidět jejich úsilí, které tomu věnovali po stránce hudební, pěvecké, ale i prezentaci místa, kde dlouhou dobu žijeme. Moc děkujeme,“ řekl lékař MUDr. Jiří Hak a dodal: „Rád bych poděkoval sponzorům, částka je to velká, ale nekončí. Budeme rádi, když budete dál přispívat."

Finanční obnos za Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové převzal MUDr. Jiří Hak. „Zdravotnictví je toho času nastaveno na obnovu stávajícího přístrojového vybavení a každé vylepšení je vždy na sponzorech, proto každá finanční pomoc je vítána. Sponzorů je více a my jsme vděčni za každou korunu, peníze postupně skládáme na nákup velkých přístrojů,“ uvedl lékař z oddělení dětské onkologie a hematologie, jenž se zabývá léčbou dětské leukémie.

„Projekt Jsme v tom všichni spolu jsme začali připravovat v lednu letošního roku, protože jiné naše projekty jsme museli kvůli COVID-19 utlumit. Bylo to mimořádně náročné, ale oceňujeme, že se dárci zapojili a podařilo se vybrat téměř 50 tisíc korun. Samozřejmě budeme rádi, pokud lidé ještě přispějí, abychom z tohoto projektu mohli uhradit veškeré náklady na pořízení přístroje,“ uvedl při předání šeku JUDr. Pavel Staněk, MBA, zakladatel nadačního fondu Aquapura Pavla a Moniky Staňkových.

