„Zprostředkování nejmodernějších technologií a jejich používání ve výuce na základních a středních školách v kraji patří v oblasti školství mezi naše priority. Počítače jsou nedílnou součástí našich životů a IT gramotnost je jedním ze základních pilířů vzdělané společnosti. Proto je nezbytně nutné rozvíjet schopnosti žáků i učitelů v efektivním využívání moderních technologií,“ uvedl náměstek Arnošt Štěpánek odpovědný za oblast školství a sportu.

Podmínkou dodání techniky do škol je proškolení pedagogických sborů. V průběhu školního roku 2021/22 bude každé dva měsíce s pedagogy ve školách pracovat lektor, který bude mít za úkol prohloubit znalosti a dovednosti učitelů ve využívání digitálních technologií při vyučování, a to napříč různými předměty. Inspirací pro tuto aktivitu byla návštěva pedagogů škol z Královéhradeckého kraje v Helsinkách. Do finských škol v období digitální reformy pravidelně docházel školitel a poskytoval školám podporu a pomáhal jim řešit aktuální problémy se zaváděním digitálních technologií.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 16,03 milionu korun bez DPH.