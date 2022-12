„Koncem září jsme již podali žádost o dotaci do Národní sportovní agentury – výzva Regiony 2021, pokrýt by mohla až 70 procent způsobilých výdajů,“ řekla loni v listopadu dnes již bývalá náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO).

Jenže hradecká žádost neuspěla. Nakonec chyběly body za kritérium potřebnost sportoviště. "Pokud se v okolí vyskytuje obdobné sportoviště do pěti kilometrů, znamená to zisk pěti bodů. Do 15 kilometrů je to 10 bodů a nad 15 kilometrů pak 15 bodů," vysvětlil mluvčí NSA Jakub Večerka.

A nejbližší "konkurenční" loděnice stojí v hradeckém případě u Labe v Černožicích. Podle internetové mapy je to nejbližší cestou 15 a půl kilometru. Tedy po silnici. Vzdušnou čarou je to pak 12,4 kilometru. A kámen úrazu je právě v tom, jak vzdálenost měřit.

Vzdušnou čarou

„U všech sportovišť se měří stejně, tedy vzdušnou čarou. Národní sportovní agentura musí ke všem žadatelům přistupovat stejně a musí všechny žádosti stejně hodnotit. Nelze jednou měřit podle vzdálenosti po silnici, jindy po cyklostezce, u další žádosti po chodníku. U všech žádostí se musí hodnotit podle stejných kritérií,“ vysvětlil Večerka.

Hradecká žádost tak přišla o pět bodů. A právě ty byly podle vedení města pro udělení dotace klíčové. "Šlo o jasně zadané kritérium v soutěži, přičemž body jsme ztratili kvůli z našeho pohledu špatně vyhodnocenému kritériu. Tím, že jsme ztratili ty body, tak jsme prakticky přišli o možnost dotace,“ podotkla hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK/TOP09). V prosinci tak Hradec Králové kvůli výkladu pravidel pro získání dotace agenturu zažaloval. Rozhodování správního soudu bude trvat měsíce.

Další soudní spor

Není to jediný soudní spor mezi Hradcem Králové a NSA. Ještě minulé vedení podalo správní žalobu kvůli dotaci na fotbalový stadion v Malšovicích. NSA zastavila řízení ohledně dotace pro Hradec a vedení města s tím nesouhlasí.

„Národní sportovní agentura v rozhodnutí uvedla, že poskytnutí dotace by představovalo veřejnou podporu podle práva Evropské unie, která není slučitelná s jejím vnitřním trhem. Tyto závěry NSA jsme od počátku důrazně odmítali. Bohužel jsme tento nesouhlas jinak než podáním správní žaloby nemohli vyjádřit,“ vysvětloval letos v květnu tehdejší primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Město původně věřilo, že se mu od státu podaří získat na stadion podporu až 300 milionů korun.

Hradec Králové i NSA vedou od letošního listopadu jiní lidé. V čele agentury stojí nově Ondřej Šebek, město pak řídí nová koalice v čele s Pavlínou Springerovou. „S panem Šebkem jsme se setkali. Řekli jsme si základní informace s tím, že jsme tu noví. Chtěli jsme si trochu vyčistit stůl a vyjasnit, že Hradec Králové není do budoucna žádný potížista. Probrali jsme situaci kolem těch žalob a myslím si, že jednání bylo konstruktivní a v pohodě,“ uvedla Springerová.

Podle hradecké primátorky ale obě žaloby běží dál: „Shodli jsme se s panem Šebkem, že to necháme doběhnout,“ poznamenala. Rozhodování v podobných věcech trvá soudu měsíce. Loděnice má být hotová na jaře, fotbalový stadion pak do konce června příštího roku.