Hradec Králové - V sobotu centrem krajské metropole proběhlo zhruba 850 nadšenců, z toho 100 dětí. Již pošesté zavítal do města oblíbený závod zimní série Innogy Winter Run.

Na své si přišel každý, neboť bylo možné vybrat si z tratí na 4 či 8 kilometrů. Stačilo obout běžecké boty, nasadit čepici, rukavice a hurá na věc! Dětské závody zahrnovaly trasu na 400 a 800 metrů. "V Hradci Králové se jedná o rekordní účast," pochvaluje si akci projektový manažer Michal Ambrož.



Ruch, na Náplavce lidí jak na Václaváku, zmrzlí, ale šťastní, právě čekající závodníci na startu na 4 kilometry. "Na závod jsem netrénoval, včera jsem si dal biftek, dneska to musím vyběhat," říká s úsměvem běžec Petr z týmu "Šneci v běhu".

Závodníci vyběhli od hradecké Náplavky, pokračovali podél řeky na Plácky a poté se po druhém břehu přes most u muzea vraceli zpět. Závod na 8 kilometrů měl stejnou trasu, účastníci ho však museli zaběhnout dvakrát.



Příprava na závod byla celoroční. "Jednalo se o roční záležitost, vyřizování povolení a mnoho dalších starostí, které připravoval tým o pěti členech. Na samotném závodě pak pracuje 60 lidí a zdravotnický tým," pokračuje Michal Ambrož a dodává, že novinkou v letošním roce jsou rozlišné medaile. "Na všechny účastníky čeká medaile za účast a speciální medaile máme připraveny těm, kteří se umístí na prvních třech místech. Medaile mají vytisknutou 4 nebo 8, podle délky závodu, a obrázek Yettiho. Vítězové také získávají ceny od partnerů akce Innogy, RunTo a dalších. Událost je konaná pod záštitou města Královéhradeckého kraje a europoslance Tomáše Zdechovského."



U trati nechyběla občerstvovací stanice, kde si závodníci mohli pochutnat na makovém či tvarohovém závinu, jejichž vůně byla cítit už z dálky. K dostání byly dále sušenky, banány, iontové nápoje a samozřejmě horký čaj. "Na vyžádání pro závodníky nad 18 let tady máme schovanou i kapičku rumu," prozrazuje Michal Ambrož.



Pořadatelé mimo zimního závodu chystají i Night Run a nezávodní Christmas Run. Letošní série innogy Winter Run čítá šest zastávek: Hradec Králové, Brno, Ostrava, České Budějovice, Olomouc a Praha.