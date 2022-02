„Doufal sem, že takové ráno, do kterého se dnes probudila Evropa, nenastane. Bohužel ruská invaze na Ukrajině sílí a vojska již podle některých médií dorazila do Černigova,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek. Spojení se však zatím nepodařilo navázat.

Jak u vás v roce 1968, říká dělník z Panasonicu pocházející z východní Ukrajiny

„Proto jsem odeslal mail a dopis panu starostovi s nabídkou pomoci. Nedokážeme si představit, co v těchto chvílích lidé na Ukrajině prožívají, co vše musí řešit, proto uděláme vše proto, abychom mohli našim partnerům pomoci, jak jen budou potřebovat,“ řekl primátor a dodal, že: „Je potřeba se připravit, proto s odborem majetku dáváme dohromady veškeré objekty a byty v majetku města, které by mohly sloužit k případnému využití. Stejně tak budeme jednat ještě o dalších možnostech pomoci pro obyvatele a občany Ukrajiny.“