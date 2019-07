Z Hradce do Jaroměře pouze autobusem

Na železniční trati z Hadce Králové do Jaroměře čekají na cestující od středy 24. července velké komplikace. Kvůli rozsáhlé modernizaci železničního uzlu Jaroměř dojde k úplnému zastavení provozu vlaků až do 14. prosince. Do té doby vlaky nahradí autobusy.

Náhradní autobusová doprava vyjde České dráhy až na 108 milionů korun, jak ukazuje výsledek veřejné soutěže. Rámcovou smlouvu uzavřely ČD s ČSAD Ústí nad Orlicí ze skupiny Icom, na zakázce se budou podílet i Arriva, CDS Náchod a Northbus. Modernizace stanice měla proběhnout už loni, stavba ale nabrala zpoždění kvůli archeologickému průzkumu. Stanice Jaroměř projde kompletní přestavbou, která má zvýšit rychlost průjezdu vlaků, komfort cestujících i bezpečnost. Dojde k instalaci nového zabezpečovacího zařízení, které v budoucnosti umožní dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravy.

