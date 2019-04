Stavba prvního úseku cyklostezky, která má propojit krajská města na východě Čech, začala loni v červnu. Celkové náklady na tento pětikilometrový úsek byly 30,6 milionů korun.

Nová cyklostezka vede z hradecké Třebše podél Labe a končí zatím ve Vysoké nad Labem u tělocvičny. „Již v průběhu stavby této nové cyklostezky bylo vidět, jak se na ni nejen Hradečáci těší, a ještě před samotným otevřením využívali její hotové části k aktivnímu odpočinku. Nyní to pro některé obyvatele Vysoké bude i bezpečné spojení pro cestu na kole do zaměstnání nebo za zábavou do Hradce,“ uvedla náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO) a dodala:

„Na tuto investici se podařilo získat v rámci ITI hradecko-pardubické aglomerace dotaci ve výši 27,3 milionu korun. Výrazně jsme tak ušetřili městský i krajský rozpočet. Hradec Králové přispěl 1,5 milionu korun, Královéhradecký kraj pak 1,8 milionu korun.“