Do oken bezmála šest desítek let staré budovy se zakusuje bagr a vytrhává je ven. Současně mizí poslední část původní ocelové střechy. „Vůbec nemám žádnou nostalgii. Jsem rád, že jde dolů. Samozřejmě, sloužila nám léta, má nějakou historii, ale myslím, že její čas už dávno dozrál, a když to přeženu, tak už měla být dole dávno,“ připomněl zdlouhavou přípravu stavby, jejíž cena zatím vystoupala na 789 milionů korun včetně DPH , generální manažer hradeckého fotbalového klubu Richard Jukl.

Vedení klubu se na půl roku přestěhovalo do náhradních kanceláří a do nového stadionu se vrátí až po jeho kolaudaci, která má být 30. června.

Rapid Vídeň na otevření stadionu do Hradce nepřijede. Arénu bude provozovat klub

Do neděle by měla zmizet poslední část původní ocelové střechy a samotná demolice dvoupatrové budovy má začít v příštím týdnu. „Mělo by nám to zabrat asi měsíc a půl. Donedávna jsme prostory uvnitř staré tribuny vyklízeli a nyní jsme začali s demontáží střechy,“ popsal práce pro web fotbalového klubu manažer stavby nové multifunkční arény Daniel Novotný ze společnosti Strabag.

Východní tribuna prošla poslední rekonstrukcí za 12 milionů v létě 2016. Aby se v Hradci mohla hrát nejvyšší soutěž, bylo nutné osadit nové sedačky, upravit sektor hostů a vyrostly zde nové prostory pro VIP a novináře. „Některé věci z úprav z roku 2016 použijeme na novém stadionu. Použijeme část nábytku, gastro vybavení a sanitu,“ řekl Jukl.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Současně se před sedmi lety dělal i geologický průzkum v místech, kam se na začátku letošního roku vrátily repasované světelné lampy, tedy ikonická lízátka. Fotbalový klub si schovává i některé fragmenty původního stadionu. „Máme od každého kousek uchovaný, schovali jsme si i světlo z lízátka. U této tribuny si nejsem jistý, jestli by to vůbec bylo něco zajímavého,“ dodal Jukl.

Jen pár metrů vedle mizící východní tribuny získává konečné kontury nová aréna. „Intenzivně se pracuje na zastřešení tribun, to už bude brzy hotové. Řeší se fasáda, která bude následně nasvícená. Naplno se pracuje na interiérech tribun, sky boxech a obecně všech interiérech,“ přidal poznatky z posledního kontrolního dne na stavbě investiční náměstek hradecké primátorky Lukáš Řádek (TOP09).

K hradeckému tenisovému centru u Labe povede nová cesta. Přibyde i cyklostezka

A stavbaři se vrhli i na hrací plochu. „Už se rovná s velkou přesností, je to zaměřené a vytváří se podmínky pro další vrstvení plochy,“ dodal Řádek. Povrch hrací plochy se zvedne ještě o 45 centimetrů. Plocha bude zakřivená tak, aby ideálně odváděla vodu, její součástí bude i nezbytné vyhřívání trávníku.

Do kolaudace největší investice v novodobé historii města zbývají necelé čtyři měsíce. „Dochází k nějakým prodlevám, co se týče vnitřních milníků, ale jsme ujišťování zhotovitelským sdružením firem, že vše stihnou,“ dodal Řádek. Stadion se slavnostně otevře při prvním domácím utkání ligy. Kdy to přesně bude, určí losování zápasů. Liga začíná 22. července.